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Diş sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler

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Gripliyken el ve vücut hijyenine özen gösteriyorsunuz, peki ya diş sağlığınıza?

Diş sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar "Hastayken diş etleriniz hassaslaşıp kanıyor diye dişleri fırçalamamak büyük bir hatadır” diyor. “Gripliyken bol bol tükettiğiniz portakal suyu veya ballı bitki çaylarından sonra eğer ağzınızı çalkalamaz, dişlerinizi fırçalamazsanız; bu durum çürük başlangıcına veya diş eti hastalıklarına sebep olabilir. Her ne kadar sürekli dişlerinizi fırçalamak istemeseniz de bu dönemde hijyene iki katı kadar daha fazla önem verilmesi gerekiyor” 

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Kanayan diş etleri nedeniyle dişlerini fırçalamaktan kaçınanlara da uyarılarda bulunan uzmanlar: “Gripken, bağışıklık sisteminiz virüsler ile mücadele ederken zayıf düşebilir ve ağzınızdaki bakteriler daha aktif hale gelebilir. Bunun sonucunda da diş etleriniz ağrımaya başlayabilir. Her ne kadar bu durum sizi diş fırçalama konusunda isteksiz bir hale getirse de aslında bu dönemde dişlerinizi çok iyi fırçalamamız gerekir ki grip hastalığını atlattıktan sonra bir de diş eti hastalığı ile uğraşmayın.”

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“Eğer ağzınızda kanal tedavisi ve büyük dolgu gibi daha önceden yapılmış tedaviler varsa, grip olduğunuz dönemde özellikle kanal tedavisi yapılmış olan dişleriniz ağrımaya başlayabilir” 

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“Bu durum; vücudunuzda özellikle ateş yükselmesi sonucu tüm organlarınızın hassaslaşması ve vücudunuzdan salgılanan histamin hormonunun azalması ve buna bağlı olarak da ağrı eşiğinizin düşmesi sonucu ortaya çıkan normal bir durumdur. Gribi atlattıktan sonra kanal tedavisi yapılmış dişleriniz ve diş etlerinizdeki ağrılar da geçecektir.

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Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştiri.

Peki gripten sonra diş fırçasının neden değiştirilmesi gerekiyor

Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir.

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Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar. Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engeller. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.

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