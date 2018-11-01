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Devlet Hastanesi'nde cevaplanmayan randevu aramaları için önlem

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Burhan Nalbantoğlu’nda cevaplanmayan randevu aramaları için önlem. 5 Kasım’dan itibaren 4-24 saat içerisinde karşı arama yapılacak

Devlet Hastanesi'nde cevaplanmayan randevu aramaları için önlem
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi,  telefonla randevu sisteminde telefonlara bakılmadığı şikayetlerini dikkate alarak, 5 Kasım’dan itibaren karşı arama uygulaması getiriyor.
Buna göre, telefonla randevu almak için 1101 nolu telefonu arayan ancak telefonu cevaplanmayan kişiye 4-24 saat arasında karşı arama yapılacak.
Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda en çok yapılan şikayetin  “telefonlara yanıt verilmediği” olduğunu, yaptıkları  incelemede alınan tüm tedbirlere karşın cevaplama oranının yüzde 72 dolaylarında kaldığı tespit edilince  yeni uygulamaya gidildiğini belirtti.
Dizdarlı, “5 Kasım 2018’den itibaren cevaplanamayan telefonların numarası tespit edilecek ve en geç 4-24 saat içerisinde bir kez karşı arama ile aranacaktır. Bu sayede yoğun telefon trafiği nedeniyle bize ulaşamayan kişilerin randevu alması sağlanacaktır” dedi.
Dizdarlı, ikinci bir şikayet konusu olan randevuların uzaması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, çok yakında bu yönde alınacak tedbirleri de ayrıca açıklayacaklarını kaydetti.
Dizdarlı, kısa zamanda internet üzerinden randevu alınması için de çalışmalara başlandığını duyurdu.

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