Çocukları okul döneminde de sağlıkla besleyelim

Sağlıklı çocuklar için sağlıklı beslenme çantaları hazırlayın

Sağlıklı beslenme alışkanlığı küçük yaşlarda kazanıldığında ilerideki yaşam kalitemize büyük katkı sağlıyor. Bunu çocuklarımıza alıştırmanın en güzel yöntemlerinden birisi de okullardır.

Günün büyük bir kısmını okullarda geçiren çocuklarımızın beslenme çantaları ve ara öğün tüketimleri sağlıklı beslenmeye yönelik olmalıdır.

Günün en önemli öğünleri olan kahvaltı ve öğle yemeği genellikle okul saatlerinde yapılıyor. Büyümenin sağlanması ve okul başarısının artması için bu dönemdeki beslenme önem kazanmaktadır. Peki çocuklarımızı okullarda nasıl daha sağlıklı şekilde besleyebiliriz, beslenme çantalarına neler koymalıyız?

Tüm besin gruplarını içeren tabak modelini uygulayın

Çocukların sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için, özellikle ana öğünlerinde 4 besin grubuna yer verilmelidir. Uygun miktarlarda et ve et ürünü (tavuk, balık, hindi, kırmızı et, peynir çeşitleri, yumurta gibi ), süt ve süt ürünleri (yoğurt,süt, kefir, ayran gibi ) , tahıl grubu (ekmek, pirinç, bulgur, makarna, çorba..v.b gibi ) ve taze sebzelerden oluşan bir tabak çocuğunuzun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacaktır. Et ve et ürünleri, protein kaynağı, süt ve süt ürünleri protein ve karbonhidrat ihtiyacını, tahıl grubu temel enerji kaynağı olan karbonhidratları, sebze ve meyvelerde vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak, böylelikle çocuğunuz tüm besin öğelerinden faydalanmış olacaktır.

Su tüketimi okul döneminde artırılmalı

Sıcakların devam ettiği eylül ayında öncelik sıvı alımının sağlanmasıdır. Su tüketiminin sağlanması için bir ölçü belirten su termosları veya pet şişeler tercih edilmelidir. Böylelikle çocuğunuzun gün içerisinde tükettiği su miktarını gözlemleyebilirsiniz.

Ayrıca, süt, ayran, kefir veya %100 meyve sularını tercih edebilir, kafein içeren asitli-gazlı içeceklerden ve barındırdıkları aşırı şeker içeriklerinden çocuklarınızı uzak tutabilirsiniz.

Ara öğünler atlanmamalı

Kahvaltısını evde yapan çocukların okulda mutlaka ara öğün tüketimini yapması gerekiyor. Öğle yemeği saatine kadar, ara öğün saatinde dayanıklılığı uzun sürecek olan meyveler tercih edilmelidir. Muz, elma, kayısı, armut, nektarin, gibi taze meyveleri tercih edebilir meyvelerin yanına ceviz, fındık gibi kuruyemişleri ekleyebilirsiniz.

En pratiği sandviç

Öğle yemeğini okulda yiyen veya sabah kahvaltısını okulda yapan çocuklar için en dengeli ve tüketimi kolay olan yiyecek sandviçtir.

Peynir, yumurta veya tavuk göğsü ile hazırlayacağınız proteinden zengin sandviçlere, domates, salatalık, maydanoz, veya diğer çocuğunuzu sevdiği yeşilliklerde zenginleştirebilirsiniz. Sandviç yanına tüketebileceği süt veya ayranla protein ve kalsiyum ihtiyacının karşılanmasını sağlayabilir veya %100 meyve sularını mümkünse taze sıkılmış meyve sularını ekleyebilirsiniz.

Çocuklara sadece poğaça, hazır gıda ürünleri, yağlı böreklerle kahvaltı yapmaları yerine onlara doğal kahvaltılık ürünlerle kahvaltı yapma alışkanlığını kazandırın .

İkindi saatleri

Eve dönmeye yakın olan süreçte, çocukların en yorgun olduğu zaman dilimidir. Kahvaltısını ve ara öğün tüketimini düzenli olarak tüketen çocukların bu saat diliminde diğer çocuklara göre daha dayanıklı olduğu kan şekeri seviyelerinin daha normal değerlerde olduğu bilinmektedir. Ancak ara öğün tüketimi olmayan çocuklar kan şekeri düşüklüğü yaşamakta ve bu yorgunlukla baş göstermektedir.

Çocuğunuzun okul saati uzunsa veya eve geliş saati tam olarak akşamüzeriyse yine bir ara öğün ihtiyacı vardır. Yine abur cubur tüketmek yerine daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etmek gerekiyor, örneğin; taze veya kuru meyveler, evde yapılmış sütlü tatlılar veya kuru meyvelerle hazırlanmış ev yapımı keklerle sağlıklı ara öğünler yapılabilinir.

Çocuğunuz eve geç saatlerde geliyorsa beslenme çantasında meyveli yoğurtlara, ev yapımı kek ve yanında kutu süt, veya sağlıklı bisküviler, kuru meyveler tercih edilerek yine dengeli ve sağlıklı bir öğün geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Beslenme çantasında yer alabilecek alternatif ara öğün seçenekleri

-Kuru kayısı veya kuru incir yanında ceviz içi veya badem

-Meyveli yoğurt yanında ceviz içi veya badem

-Taze meyve yanında 1 kutu süt

-Kuru meyvelerle hazırlanmış ev yapımı kek yanında 1 kutu süt

Beslenme çantasında yer alabilecek alternatif ana öğün seçenekleri

1 kutu süt + peynirli domatesli tost

%100 meyve suyu + tavuk göğsü ile hazırlanmış sandviç

Ayran+ bol domatesli- maydanozlu beyaz peynirli tost

1 kutu ayran + peynirli ev yapımı börek

1 kutu meyve suyu+ 1 adet ton balıklı sandviç