Boğaz ağrısına iyi gelen yiyecek ve içecekler

Boğaz ağrısı; soğuk algınlığı, grip, streptokok boğaz ağrısı ve mononükleoza sebep olan bakteri veya virüs enfeksiyonlarının bir semptomu olarak her zaman karşınıza çıkabilir. Ayrıca sigara içmekten, uyurken çok fazla ağızdan nefes almaktan, kirli havayı solumaktan ve hatta çeşitli alerji tiplerinden de kaynaklanabilir. Boğaz ağrısının sebebi ne olursa olsun, altında yatan enfeksiyonla mücadele etmeniz ve daha ciddi bir soruna dönüşmesini önlemeniz için doğru adımları atmanız son derece önemlidir.

Boğazınız ağrırken yemek yemek aklınıza gelen en son şey olsa da, gerçek şu ki; bazı gıdalar aslında iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olabilir. Boğaz ağrısını geçirmek için ve hissettiğiniz rahatsızlığı da hafifletmeye yarayan en iyi 10 gıda...

Muz:

Muzun içinde B6 vitamini, potasyum ve tabii ki C vitamini gibi besin maddeleri bulunur. Yumuşak bir meyve olması sebebiyle yutulması da kolaydır ve boğazınızı acıtmaz. Düşük asiditesi ise çiğneme esnasında rahatsızlık vermez.

Bal ve limon:

Bu ikili boğaz ağrılarını geçirmesi ve enfeksiyonlarla savaşmasıyla bilenen en eski tedavilerden biridir; öksürük ve tıkanıklık gibi diğer semptomlara dahi yardımcı olur. Hazırlarken, 2 yeme kaşığı limon suyu ile 1 yemek kaşığı balı karıştırmanız yeterlidir. Kendi başına tüketebilir veya bir bardak ılık suyun içinde de seyreltip içebilirsiniz.

Zencefil veya ballı çay:

Ağrıyı hafifletmek ve boğazdaki tahrişi azaltmak adına, başka bir tedavi ise zencefil çayı veya ballı çayı içmektir. Zencefil çayının kısa sürede boğaz ağrısına iyi gelen iltihap sökücü güçlü bir özelliği bulunur. Bal ise boğazınıza iyi gelirken enfeksiyonla da savaşan doğal bir antibiyotiktir.

Yulaf ezmesi:

Bu yumuşak gıdanın faydalarından daha çok yararlanmak için bal veya muz ile birlikte tüketebilirsiniz. Yulafın içinde kolesterolün düşmesine yardımcı olan çözülebilir lif ile beraber fiziksel performansınızı artıracak ve bir sonraki öğüne kadar sizi tok tutacak kayda değer miktarda protein bulunur.

Tam buğdaylı makarna:

Tam buğdaylı makarna lif, demir, çinko ve B1, B2, B3 ve E vitamini gibi besin maddeleri içerir. Yemesi kolay olduğundan boğaz ağrısına da iyi gelir. Ayrıca az yağlı krema sosuyla beraber ısıtarak da yiyebilirsiniz.

Pişmiş havuç:

Bu sebzenin içinde A, C ve K vitaminleri ile lif ve potasyum gibi besin maddeleri bulunur. Bağışıklık sisteminize iyi gelir ve özellikle ilk pişirdiğinizde boğaz ağrısını da hafifletir. Çiğ şekilde yemek boğazınız için biraz fazla sert olabilir ve sorunu daha da kötü hale getirebilir.

Tavuk çorbası:

Bu klasik tarif vücudunuzun viral enfeksiyonlara karşı savunmasını güçlendirir ve boğaz ağrısı ve tıkanıklık gibi belirtilere karşı iyi gelir. İltihap sökücü özellikleri ise virüslerin mukoza zarınızla temas etmesini önler. İyi bir tavuk çorbası tarifinin içinde havuç, soğan, kereviz, patates, sarımsak ve turp bulunur.

Çırpılmış yumurta akı:

Yumurta, sindirimi kolay bir gıda olup protein ve birçok önemli besin maddesi içerir. Baharat eklemediğiniz sürece; çırpılmış yumurta akları, iltihapla ve boğaz ağrısıyla savaşır.

Ada çayı:

Ada çayı bitkisi, boğaz ağrısı gibi belirtilere iyi gelmek üzere yüzyıllardır kullanılmış birçok şifalı özellik barındırır. Birçok enzim, flavonoid ve fenolik asit içerir. Ada çayı hazırlayabilir ve çorbalarınıza ekleyebilirsiniz.

Soğan ve sarımsak:

Hem soğan, hem sarımsağın içinde mukozayla savaşan ve mukozanın hava yollarından çıkmasına yardımcı olan sülfür bileşikleri bulunur. Soğan ve sarımsak en güçlü doğal antibiyotiklerden ikisi olarak kabul edilmekte ve hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşıp boğaz ağrısı gibi belirtileri hafifletebilmektedir.