Aşıları ihmal etmeyin

Dünyada son yıllarda çocuklara yönelik aşı reddinin arttığını, ülkemizde de yaygın olmasa da aşı reddinin görüldüğünü belirten uzmanlar, KKTC gibi küçük ülkelerde salgın hastalıkların kolay yayılabildiği uyarısında bulundu.

Aşılama oranlarında düşüş yaşanması halinde bulaşıcı hastalıkların yayılabileceğini ve ölümlere yol açabileceğini kaydeden uzmanlar, aşı reddinin bilimsel temele dayanmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal da, aşı reddinin hiçbir bilimsel temele dayanmadığını, aşıların güvenli olduğunun bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını dile getirerek, “Aşı her çocuğun hakkıdır. Çocuklar için yaşamsaldır. Her çocuğun sağlıklı yaşam hakkı vardır. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak tüm ailelere çocuklarını aşılamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

BESİM: “AŞI PROGRAMINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, aşılarda kullanılan birtakım içeriklerin çocuklara zarar verebileceği ile ilgili bazı görüşler bulunduğunu ancak KKTC Sağlık Bakanlığı’nın her zaman bilimin ışığında ve Dünya Sağlık Örgütü’nün izlediği tutumla hareket ettiğini belirtti.

Aşıların yaygınlaşmasıyla insanlığın, özellikle anne ve bebeklerin ölümlerden kurtulduğunu söyleyen Besim, “Dünya Sağlık Örgütü’nün aşıların yapılmamasına ilişkin bir önerisi yoktur. KKTC Sağlık Bakanlığı aşı programına çok önem veriyor. Aşıların düzgün uygulanması, ulaşılabilir olması için çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

KKTC’nin aşı programının çok iyi olduğuna vurgu yapan Besim, “En iyi aşılama yapan ülkelerden biriyiz. Bizde aşı mecburidir ve bunun denetimi sürekli yapılıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı denetçilerinin, ilkokullarda aşı karnelerine yönelik denetimler yaptığını dile getiren Besim, eksik aşıların tespit edilmesi durumunda aşı takviyesi yapıldığını kaydetti.

Besim, koruyucu sağlık programları içinde en güçlü çalışan birimin aşı birimi olduğunu söyleyerek, birçok hastalığa karşı çocukların ve insanların aşılarla korunduğunu belirtti.

“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ”

Bakanlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerine işaret eden Besim, Koruyucu Hekimlik Birimi kurulduğunu, hekim istihdam edildiğini kaydetti.

SİGARA, ALKOL, OBEZİTE VE KANSERLE İLGİLİ KORUYUCU PROGRAMLAR HAZIRLANIYOR

Besim, farklı programlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini, eylül ayından itibaren tüm sağlık merkezlerinde sigara bırakma, alkolden kurtulma, obezite, şeker, kanserle ilgili koruyucu sağlık programları hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Tüm sağlık merkezlerinde diyestisyen ve belli günlerde psikolog, diş hekimi bulunması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Besim, kanser haritasının çıkarılmasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Besim, sağlık merkezlerinin, insanlara hastalanmamak için nasıl önlemler alacaklarını öğretecekleri merkezler haline gelmesini hedeflediklerini belirtti.

ERÇAL: “AŞILAMA ORANININ DÜŞMESİ SALGINLAR VE ÖLÜMLERE YOL AÇAR”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal, aşı reddinin tüm dünyada var olduğunu, son yıllarda yeniden artmaya başladığını, ülkemizde deazınlık bir grup olsa da aşı karşıtı bir hareket bulunduğunu anlattı.

Aşı reddinin sakıncalarına dikkat çeken Erçal, KKTC gibi küçük bir ada ülkesinde bulaşıcı hastalıkların yayılımının kolay olduğunu, dolayısıyla aşılama oranlarının düşmesi halinde toplum sağlığının riske gireceğini belirtti.

Aşı reddinin salgınlar ve ölümler ile kalıcı engelliklere yol açabileceği uyarısını yapan Erçal, “Aşı her çocuğun hakkıdır. Çocuklar için yaşamsaldır. Her çocuğun sağlıklı yaşam hakkı vardır. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak tüm ailelere çocuklarını aşılamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Ülkede özellikle 80’li yıllarda yapılan aşı kampanyaları ile ölüm ve salgınların önüne geçildiğini söyleyen Erçal, aşılama oranlarının düşmesi halinde 30-40 yıl öncesine geri dönme riski bulunduğunu belirtti.

“BİLİMSEL TEMELİ YOK”

Erçal, aşı reddinin hiçbir bilimsel temele dayanmadığını söyleyen Erçal, aşıların güvenli olduğunun bilimsel çalışmalarla kanıtlandığını kaydetti.

Biliminsanlarının otizm konusunda uzun yıllar araştırmalar sürdürdüğünü dile getiren Erçal, yapılan araştırmalarda otizmin nedeninin aşılar olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Aşılarda kullanılan civanın toksik olmadığına vurgu yapan Erçal, son yıllarda üretilen aşılarda civa bulunmadığına işaret etti.

“GÖÇ ALMANIN ARTMASIYLA SALGINLAR ARTABİLİR....KAYIT ALTINA ALMALIYIZ”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Gülten Erçal, son yıllarda göç almanın artmasıyla salgın hastalıklarda artış görüleceği endişesini taşıdıklarını söyleyerek, göç ederek ülkeye gelen nüfusun ve öğrencilerin kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

Ülkeye çalışmaya ve okumaya gelenlerin aşılarının sorgulanması gerektiğini dile getiren Erçal, aşıları eksik olanların tamamlayabilmesine olanak sağlanması gerektiğini ifade etti.

“ÜCRETSİZ AŞI HAKKI”

Erçal, ülkede aşılamanın ücretsiz yapılmasına yönelik mücadele verdiklerini belirterek, aşının ücretsiz olarak devlet tarafından yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Erişkinlerde de aşının önemli olduğuna dikkat çeken Erçal, bireylerin 10 yılda bir ve hamilelik sırasında tetanoz aşısı yaptırması gerektiğini, rahim ağzı kanseri aşısına da kanseri önleyebilen tek aşı olması nedeniyle önem verilmesini istedi.