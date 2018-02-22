Antidiyabetik özellik gösteren besinler ve bitkiler (2)

Kimyon tohumu

Özellikle fareler üzerinde yapılan araştırmalarda hipoglisemik etkiye neden olduğu görülmüştür. Yapılan insan araştırmalarında da kimyonun düzenli kullanımının kan şekerini olumlu etkiler yarattığı belirtilmiştir.

Rezene

İçerdiği uçucu yağlar sayesinde antidiyabetik özellik göstermektedir. Günde 5-7 gram aralıklı olarak çay şeklinde tüketilmesi önerilmektedir. Epilepsi hastalarında yüksek dozlarda tüketilmemelidir. Aşırı tüketimi sağlıklı bireylerde konvülzüyonlara neden olabilir dikkatli kullanılmalıdır.

Çavdar

Özellikle meyvelerinin dekoksiyon ekstresi fareler üzerinde yapılan çalışmalarda araştırılmıştır. Yapılan araştırmalarda çavdarın az da olsa şekeri düşürücü etkisi olduğu gözlenmiştir.

Fesleğen

Yapılan araştırmalarda beta hücrelerinin fonksiyonunu ve insülin salgılanmasını artırdığı düşünülerek birçok deney sonucunda fesleğenin hipoglisemik etki gösterdiği kanıtlanmıştır.

Yer elması

İçerdiği fruktan, lektin ve kumarinler sayesinde antidiyabetik besinler arasında yer alır. Yapılan bir araştırmada yer elma ekstresinin kullanımıyla beta hücrelerini koruyucu etki ve de hücre ömrünü artırma etkisi gösterdiği ve insülin sekresyounu da artırıcı yönde etki göstermiştir.

Pırasa

İçerdiği flavonoit glikozitleri sayesinde kan glikoz seviyesini düşürücü etki gösterdiği yapılan araştırmalarda bildirilmiştir.

Ayva

İçerisinde bulunan kumarin, tanenler ve flavonoitler sayesinde yapılan birçok bilimsel araştırmalarda özellikle ayva ekstresinin kullanımının diyabetin yaratabileceği komplikasyonları önleyici olabileceği bildirilmiştir.

Isırgan

Glikoz dengesini etkileyerek, glikoz emilimini azaltır ve pankreasta insülin salınımını artırır. Isırganın özellikle kök ve yaprak kısmı kullanılır. Dikkat edilmesi gereken durumlar; özellikle kalp ve böbrek hastalıklarına bağlı gelişen ödemlerde kesinlikle kullanılmamalıdır ayrıca küçük çocuklarda da kullanımı uygun değildir.