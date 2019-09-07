Anasonun inanılmaz faydalarını biliyor musunuz?

Anasonun çeşitli tıbbi yararları vardır ve bir çok sebepten dolayı dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Anason tohumları, gıda maddelerinde yaygın olarak kullanılan ayrı bir tada ve aromaya sahiptir. Besin değeri ile birlikte anason tohumlarının cildinize, saçınıza ve sağlığınıza olan katkılarını keşfedin

Pimpinella anisum olarak da anason, havuç, kereviz ve maydanozla aynı aileden gelen bir bitkidir. Boyu yarım metreye kadar büyüyebilir ve anason tohumu olarak bilinen küçük beyaz meyveler ve çiçekler üretir. Anasonun kendine özgü, meyan kökü benzeri bir tadı vardır ve genellikle tatlılara ve içeceklere lezzet katmak için kullanılır. Aynı zamanda, sağlığı teşvik edici özellikleri ile bilinir ve çok çeşitli rahatsızlıklar için doğal bir ilaç olarak işlev görür. Peki, Anasonun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ANASONUN FAYDALARI

Anasonun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Işıltılı bir cilt

Anethol, anason yağının ana bileşenidir. Yağ aromasını bu bileşikten alır. Anason yağının tıbbi yararları antispazmodik, antiseptik, yatıştırıcı, sindirim ve uyarıcı özelliklerini içerir. Detoksifiye edici özellikler de içerir. Anason yağı cildinizi sağlıklı ve ışıltılı tutabilir. Shea yağı veya başka bir yağ ile karıştırılmış anason yağı harikalar yaratabilir. Bu yağ, lekelerden, sivilcelerden ve hasarlı cilde anında rahatlama sağlar. Cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve parlak olmasına yardımcı olur.

– Kadınlarda hormonları düzenler

Anason yağı kadınlık hormonu östrojenin özelliklerine sahiptir. Kadınlarda birçok hormonal problemi hafifletir. Adet kramplarını azaltır. Adet sırasında mide masajında anason yağı kullanılırsa, kasılmaları azaltır. Masaj emziren annelerde süt akışını da arttırır. Günde iki veya üç kez anasonlu çayın içilmesi anne sütünün artmasına yardımcı olur.

– Gaz giderici

Anason, bebeklerde ve yetişkinlerde en iyi gaz giderici ajan olarak kabul edilir. Zencefil ve kimyon gibi diğer maddelerle birlikte kullanılırsa, midedeki gazdan anında rahatlama sağlar.

– Antispazmodik

Anason yağının bir başka kullanışlı özelliği de etkili bir antispazmodiktir. Anason esansiyel yağı kramplar, spazmlar, ağrılar, sinir rahatsızlıkları ve ishalin neden olduğu koşulları iyileştirmeye yardımcı olur. Genellikle, spazmlar şiddetli kramplar, kasılmalar ve sınırlı kan dolaşımı gibi durumlara yol açabilen kaslarda, sinirlerde, kan damarlarında ve iç organlarda istemsiz kasılmalardır. Anason esansiyel yağı, spazmları rahatlatmaya yardımcı olan sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

– Astım

Anason üstün balgam söktürücü özelliklere sahip bir bitkidir ve bu nedenle astım ile birlikte öksürük tedavisinde harikalar yaratır.

– Menopoz belirtilerini hafifletir

Her yıl 1.5 milyondan fazla kadın menopoza giriyor. Bu kadınların çoğu uykusuzluk, ateş basması, yorgunluk, eklem ağrısı, libido azalması ve vajinal kuruluk gibi sıkıntılı semptomlar yaşamaktadır. Anason takviyeleri, menopozal kadınlarda sıcak basmaların şiddetini ve sıklığını azaltır. Klinik bir çalışmada, sıcak basması olan 72 menopozal kadına, 4 hafta boyunca günde 3 kez bir anason takviyesi veya plasebo (Yalancı ilaç) verildi. Anason takviyesi alan kadınlarda belirgin bir oranda semptomlarda iyileşmeler olduğu bildirilmiştir.

– Kilo vermeye yardımcı

İçerdiği yüksek lif sayesinde uzun süre tok tutar metabolizmanın çalışmasını destekler Hızlı yağ yakmada etkili doğal bir bitkidir.

– Anti-inflamatuar

Anasonun antiinflamatuar etkisi hem tarihsel hem de bilimsel olarak belgelenmiştir. Anason tohumlarının irritabl bağırsak sendromundan (IBS) muzdarip insanlarda semptomları iyileştirdiğini gösteren araştırmalar vardır.

– Libidoyu artırır

Anason, libidoyu artırabilecek afrodizyak özelliklere sahiptir. Her gece ezilmiş anason tohumları ile hazırlanmış bir bardak su içmek, kişinin libidoyu artırabilir.

– Gerginliği azaltır

Anasonun bazı bileşenlerinin kaygı ve gerginliği hafifletecek sakinleştirici etkileri olduğu bilinmektedir. Bu bileşenler timol, stigmatrol, linalol, terpineol, alfa-pineno ve öjenol içerir.

ANASONUN BESİN DEĞERLERİ

100 g anasonda aşağıdaki besinler bulunur.

Su: 9.54 g

Enerji: 337 kcal

Protein: 17.6 g

Toplam yağ: 15.9 g

Karbonhidrat: 50.02 g

Lif: 14.6 g

Kalsiyum: 646 mg

Demir: 36.96 mg

Magnezyum: 170 mg

Fosfor: 440 mg

Potasyum: 1441 mg

Sodyum: 16 mg

Çinko: 5.3 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 21 mg

Tiamin: 0.34 mg

Riboflavin: 0.29 mg

Niasin: 3.06 mg

B-6 Vitamini: 0.65 mg

Folat, DFE: 10 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 16 µg

A Vitamini, İÜ: 311 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.59 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.78 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 3.15 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg