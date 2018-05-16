"Akdağ, KKTC için büyük bir şans"

Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm konusunda Dünya’ya örnek olacak adımlar attığını ifade eden Savaşan da konuşmasında, “Türkiyemizde bu adımların atılmış olması ve ayrıca atılan bu adımların mimarlarından Recep Akdağ’ın da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olmasını ülkemiz ve devletimiz KKTC için büyük bir şans olarak görüyoruz” dedi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan 370 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hastanesi konumunda olan Mersin Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Dünya Engelliler Birliği (WDU) Genel Kurulu’na katılmak üzere Mersin’e giden Dr. Ahmet Savaşan’ın ilk olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hastanesi konumunda olan Mersin Şehir Hastanesi’ni ardından da Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada Savaşan’ın, Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bahar Aydınlı ve Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dr. Kerim Koray Kebir ile biraraya gelerek verilen sağlık hizmetleri ile donanım hakkında bilgi aldığı ve hastanede incelemelerde bulunduğuna yer verildi.

Günde 12,000 hastaya hizmet veriliyor...

Beş yıldızlı otel konforundaki hastanede 1,300 yatak, 51 ameliyatane, 280 muayene odası bulunduğunu ve günde 12,000 hastaya uluslararası standartta sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, son teknoloji cihazlarlarla donatılan hastanede 5,000’den fazla sağlık personelinin görev yaptığını söyledi.

Sağlık turizminde karşılıklı işbirliği başlayacak...

Hastanenin Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa'dan hasta ağırlamaya başladığını ifade eden Sağlık Turizmi Daire Başkanı Dr. Kerim Koray Kebir’de ziyarette yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs ile sağlık turisti ve bilgi paylaşımı konularında karşılıklı iş birliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyacaklarını söyledi.

Türkiyede sağlıkta atılan adımlar KKTC için büyük bir şans...

Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm konusunda Dünya’ya örnek olacak adımlar attığını ifade eden Savaşan da konuşmasında, “Türkiyemizde bu adımların atılmış olması ve ayrıca atılan bu adımların mimarlarından Recep Akdağ’ın da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olmasını ülkemiz ve devletimiz KKTC için büyük bir şans olarak görüyoruz” diye konuştu. Başlatılan işbirliğinin karşılıklı olarak büyük faydalar doğuracağına inanç belirten Savaşan, hastane yetkililerine gösterdikleri samimi ilgiden ötürü teşekkür etti.

Demirtaş: KKTC için üzerimize düşeni yapacağız...

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek başkanlığa yeni seçilen Turgay Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Cemiyetin geçmişten bu güne Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de doğru tanınmasına katkıda bulunduğunun altını çizdi ve yeni yönetimin bunu sürdüreceğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Mersin

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirtaş da ziyarette yaptığı konuşmada KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu ve KKTC’nin sesini duyurmak için kendilerine ne görev düşerse yapmaya hazır olduklarını vurguladı.