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"Acil vakalar dışında acil servislerin kullanılmamalı"

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Hastanelerin acil servislerindeki yoğunluklarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Besim, acil vakalar dışında acil servislerin kullanılmaması gerektiğini, acil olmayan bir vakadan dolayı acil servise gelen bir kişinin acil müdahale gerektiren başka birinin alması gereken müdahaleyi geciktirebileceğini ifade etti

"Acil vakalar dışında acil servislerin kullanılmamalı"
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ramazan Bayramı vesilesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hastane çalışanları ve hastalarla bayramlaşan Besim, basına yaptığı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, 600 yatak kapasitesi, 144 doktor ve 441 hemşiresiyle 40 yıldır hizmet veren tarihi bir hastane olduğunu ifade etti.

“ORGAN NAKLİ GİBİ İLERİ UYGULAMALAR…”

Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılmasının öngörülmesine rağmen, ihtiyaçlardan dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatırımların aralıksız sürdüğünü kaydeden Besim, hastanede böbrek ve kalp nakli, kalp ameliyatları, nöroloji tedavileri gibi ileri uygulamaların yapıldığı bir hastane olduğunu kaydetti ve tüm çalışanlara teşekkür edip Ramazan Bayramlarını kutladı.

“ACİL SERVİSLER ACİL VAKALAR DIŞINDA KULLANILMAMALI”

Hastanelerin acil servislerindeki yoğunluklar konusunda ise, acil vakalar dışında acil servislerin kullanılmaması gerektiğini belirten Besim, acil olmayan bir vakadan dolayı acil servise gelen bir kişinin acil müdahale gerektiren başka birinin alması gereken müdahaleyi geciktirebileceğini ifade etti.   

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ise hep koruyucu sağlık hizmetlerinin konuşulduğunu ancak sürücülerin de trafikte çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak tüm sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutladı.

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