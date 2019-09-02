45 dakikada reflüye son

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Op. Dr. Serkan Ayhan, "Kalıcı bir tedavi yöntemi olan Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi yönteminin başarı oranı yüzde 99’dur” diyerek bu ameliyatın, hasta açısından da son derece kolay olup, yaklaşık olarak 30 ile 45 dakika arası sürdüğünü kaydetti

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmaya başlanan Floppy Nissen Fundoplication cerrahi yöntemi ile Reflü hastalığının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmeye başlandı. Ülkemizde ilk kez uygulanan bu yöntem ile 20 yıllık reflü hastası Hilmi Kadıoğlu’nun operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu açıklayan Op. Dr. Serkan Ayhan, "Kalıcı bir tedavi yöntemi olan Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi yönteminin başarı oranı yüzde 99’dur. Hastalar ameliyatla birlikte tüm şikayetlerinden %99 oranında kurtuluyor. Bu tedavi yöntemiyle Kıbrıs’taki reflü hastalarının şikayetlerini tamamen bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

İLAÇLA VE DİYETLE TEDAVİ EDİLEMEYEN REFLÜ ŞİKAYETLERİ İÇİN KESİN ÇÖZÜM FLOPPY NİSSEN FUNDOPLİCATİON CERRAHİ YÖNTEMİ

Floppy Nissen Fundoplication cerrahi yönteminin dünyada 20 yılı aşkın bir süredir uygulandığını söyleyen Op. Dr. Serkan Ayhan, toplumda çok sık görülen ve kronikleşebilen reflü hastalığının bazen ilaçlarla kesin tedavi şansının bulunmadığını, bu tür durumlarda ise hasta şikayetlerinin ameliyatla tamamen sona erdirilebildiğini belirtti.

Hilmi Kadıoğlu’nun 20 yıllık mide reflü şikayeti bulunduğunu, 10 yıldır mide koruyucu ilaçlar kullanmasına ve diyet yapmasına rağmen midede yanma, ekşime, öğürme, geğirme, ağıza acı su gelme ve öksürük gibi şikayetlerinin hiç geçmediğini ifade eden Op. Dr. Serkan Ayhan, “İki yıl önce hastaya mide endoskopisi yapılmış. Mide kapağının açık olduğu, mide fıtığı bulunduğu, yemek borusunda iltihabi reaksiyon ve ileri derecede yarası olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylenmiş. Ancak hasta ameliyat yapabilecek doktor bulamadığı için ilaç kullanmaya devam etmiş.” ifadelerini kullandı.

OP. DR. SERKAN AYHAN; “HASTA AÇISINDAN SON DERECE KOLAY OLAN BU KAPALI YÖNTEM YAKLAŞIK OLARAK 30 İLE 45 DAKİKA SÜRMEKTEDİR”

Kısa bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Kliniği’ne başvuran Hilmi Kadıoğlu’nun muayene ve kan tetkikleri sonrası ameliyat tekniği konusunda bilgilendirildiğini, onayı alındıktan sonra yatışının yapıldığını ve aynı gün içerisinde ameliyat edildiğini belirten Op. Dr. Serkan Ayhan, “Reflü cerrahisinde altın standart kabul edilen dünyanın en güçlü yöntemi, Floppy Nissen Fundoplication ameliyat tekniğidir. Kapalı yöntem olarak uygulanan bu ameliyat, hasta açısından da son derece kolay olup, yaklaşık olarak 30 ile 45 dakika arası sürmektedir.” dedi.

BİR GÜNDE TABURCULUK

Genel anestezi altında uygulanan ve 45 dakika süren ameliyat sonrası 4. saatte hastaya su içirildiğini, 5. saatte ise hastanın ayağa kaldırılıp dolaştırıldığını, ertesi sabah ise taburculuğunun gerçekleştirildiğini kaydeden Op. Dr. Serkan Ayhan, ameliyatın ertesi gününde hastanın tüm şikayetlerinin tamamen sona erdiğini, her şeyi yiyip içmeye başladığını ve ilaç tedavisinin de tamamen sonlandırıldığını bildirdi.

OP. DR. SERKAN AYHAN; “AMELİYATIN SONA ERMESİ İLE BİRLİKTE HASTA ŞİKAYETLERİ %99 ORANINDA SONA ERİYOR.”

“Bu yöntemin özelliği, ameliyatın bitiminden itibaren bütün şikayetlerin %99 oranında sona ermesi ve bir daha ilaç kullanımına gerek kalmamasıdır. Hastanın bir daha reflü şikayetinin olması söz konusu değildir. Hastanın yemek borusundaki kanser riski taşıyan ileri evre yaralar da ameliyat sonrası kendiliğinden iyileşecektir.” şeklinde konuşan Op. Dr. Serkan Ayhan, “Hastanın yirmi yıllık reflü şikayetine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde son vermiş bulunuyoruz.” dedi.

NEDEN REFLÜ OLUYORUZ?

Reflünün oldukça yaygın görülen ciddi bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Op. Dr. Serkan Ayhan, toplumda her 4 kişiden birinin reflü şikayeti bulunduğunu, obezitenin tetiklediği bir hastalık olmasına rağmen vücut kitle indeksi düşük kişilerde dahi görülebildiğini, hareket eksikliği, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve sulu gıdalar yerine hazır ve kuru gıdalar tercih edilmesinin toplumda reflü şikayeti artışına yol açtığını kaydetti.