Hemşireler ve Ebeler Sendikası, ülke genelindeki hastaneler ve sağlık merkezlerinde 300’ü aşkın hemşire eksikliği olduğunu açıkladı ve “Meslektaşlarımız tükenme noktasına geldi. Biz, ek mesai değil yeni personel, istiyoruz” dedi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hastanelerdeki, sağlık ocaklarındaki ve sağlık merkezlerindeki hemşire ve ebe eksikliğinin giderilmesini istediklerini vurgulayarak,“Meslektaşlarımız tükenme noktasına geldi. Biz, ek mesai değil yeni personel, fazladan çalışma değil, kendimize ve ailemize zaman ayırmak istiyoruz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun dün onayladığı yüksek hemşire kadro artırımını da öngören Yataklı Tedavi Kurumları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde ivedilikle onaylanmasını talep eden Özgöçmen, kamusal menfaatler doğrultusunda çalışanların yükünü hafifletecek münhallerin ilan edilmesini istedi.

Özgöçmen, dün yaşanan söz konusu gelişmenin istedikleri düzeyde olmadığını ancak bunu olumlu bir adım olarak kabul ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı’na, Başbakan’a ve Bakanlar Kurulu’na teşekkür ederek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:

“Ülke genelindeki hastaneler, sağlık merkezleri ve ocaklarında 300’ü aşkın hemşire eksikliği var.

Yaşanan bu eksikliği gidermek için canla başla ve fazladan çalışan, ailesinden, sosyal hayatından ve ruhundan ödün veren meslektaşlarımız artık tükenme noktasına geldi.

Hemşire ve ebe eksikliği, meslektaşlarımızın yorgunluğu, Onkoloji Merkezi’nin bir katının hemşire eksikliği nedeniyle açılamayışı, sektörün ek mesai yükü gerekçeleri ile hazırladığımız yüksek hemşire kadro sayılarının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Sağlık Bakanlığı’nın teknik komitelerinde ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanmıştır.

Her ne kadar istediğimiz düzeyde olmasa da bu gelişmeyi olumlu bir adım olarak nitelendirir ve bir kez daha ifade etmek isteriz ki, bizler ek mesai değil yeni personel, fazladan çalışmak değil ailemize ve kendimize zaman ayırabilmek istiyoruz.

Mevcut hastane, sağlık ocakları ve merkezlerindeki hemşire ve ebe eksikliğinin giderilmesi için Başbakana, Bakanlar Kurulu’na ve Meclis’imize açık çağrımız şudur: Yasa tasarı ivedi olarak Meclis’te onaylansın ve münhal ilan edilsin.”