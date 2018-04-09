1. Acil Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde bugün başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ilk kez düzenlenen sempozyum, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye Acil Tıp Derneği, Acil Hemşireleri Derneği, Paramedik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek sempozyumun açılış töreni DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. ÖZKARAMANLI Sempozyumun açılışında konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, DAÜ ailesi olarak yıl boyunca pek çok bilimsel kongre ve etkinliğe imza attıklarını ve bunların kendilerini gururlandırdığını vurguladı. Prof. Dr. Özkaramanlı, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ülkeye katkılarının artarak süreceğinin altını çizdi. ATİLLA DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Atilla da, acil servislerin önemine dikkat çekti. Atilla, meslek gruplarının vakalardaki farklı rollerinin devamı için teknolojinin ilerlemesiyle beraber acil servis ekiplerine yönelik eğitimlerin güncel olarak sürmesi gerektiğine işaret etti. MALKOÇ DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, artan kaza ve yaralanmalar sebebiyle hastanelerin olduğu kadar acil servislerin de planlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Planlamanın, devlet ve üniversiteler arasında iş birliği ile gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Malkoç, amaçlarının topluma katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. ÖZEL Paramedik Derneği Başkanı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Gürkan Özel, dün DAÜ kampusunda düzenlenen “1. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi” ile ilgili bilgi verdi. Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Ödül takdimi sonrasında ise “İlk ve Acil Yardım Durumlarında Yaklaşım Prensipleri” adlı ortak panel gerçekleştirildi. Sempozyum boyunca farklı sağlık meslek gruplarınca paydaş çözümler tartışılacak. Sempozyumun son günü olan 11 Nisan Çarşamba günü halka açık “İlk Yardım Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Yaşam ve ölüm çizgisinde ilk yardımın önemi ve temel ilkeleri anlatılacak.