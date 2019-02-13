Sahte dava dosyalarıyla benden para talep ettiler

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ile avukatının kendisinden sahte belgeyle para isteyerek kendisini korkutmaya çalıştığını iddia eden Kemal Cumhur “Sahte dava dosyaları ve görüşülmeyen dava için benden 2 bin TL istediler” dedi

Murat ASLAN

Girne’de yaşayan eski milli atletlerimizden Kemal Cumhur, Girne Belediyesi’nde Sağlık Şubesi’nin kendisine ve ailesine karşı yürüttüğü linç politikasından şikayetçi olarak, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’nün koltuğunun kaydırılmaya çalışıldığını iddia etti.

Sağlık Şubesi ile avukatın kendisinden sahte belgeyle para isteyerek kendisini korkutmaya çalıştığını iddia eden Cumhur, şikayetini gazetemize aktardı.

Kendisinin eşi ve özürlü bir oğluyla birlikte Marmaris Sokak No: 6 numaralı evde yaşadığını anlatan Kemal Cumhur, evinin bahçesinin yaklaşık 1 dönümlük bir boş arazisi olduğunu ve yıllardır burada tavuk ve ördek besleyerek ufak tefek ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etti.

Ancak etrafındaki komşularının bundan rahatsız olduğu için kendisini belediyeye şikayet ettiğini belirten Cumhur, “Başta yan komşum Oya Talat olmak üzere birkaç komşum benim bahçemdeki tavuk ve ördeklerimle köpeklerimden rahatsız oldukları için sürekli beni Belediyeye şikayet ediyorlar. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştüm ve bana yaza kadar süre verdi. Ben de yazın bu hayvanlarımı Ozanköy’deki hanımımın arazisine taşıyacağımın sözünü verdim. Ancak, Belediye Sağlık Şubesi Müdürü Naile Soyel ile memuru Cem Taşovalı ve belediye avukatı Sabiha Bağcıer bana dava dosyalamak istediler” diye konuştu.

Bu dava konusunun Oya Talat’ın baskısı ile yapıldığını iddia eden Kemal Cumhur, “Ben emekli belediye çalışanıyım ve şu anki başkan Nidai beyin kazanması için zamanında Sümer Aygın aleyhine çok çalıştım. Bunun için de mahkemeye bile verildim. Şimdi de Oya Talat benden intikam almaya çalışıyor. Bu olaydan başkanın haberi yok” dedi.

Cumhur, Sağlık Şubesi’nin avukat Sabiha Bağcıer aracılığıyla dava dosyalatmaya çalıştığını ancak bu dava dosyasının mahkemeye daha gitmeden ve onay alınmadan kendisine tebliğ yapılmaya çalışıldığını üç kez kapısının altından bu dava dosyalarının atıldığını kaydetti. Hatta avukatın kendisini arayarak dava masrafları için 2 bin TL ödemesi durumunda davanın kapanacağını söylediğini iddia eden Kemal Cumhur “Beni böyle şeylerle korkutmaya çalışmasınlar. Görüşülmeyen davanın masrafı mı olur? Ben yıllarca Dr. Küçük ve Denktaş için militanlık yaptım. Böyle şeylerden korkmam” dedi.

Ancak sahte dava dosyalarıyla kendisinden para talep edilmesi nedeniyle şikayetçi olacağını da dile getiren Cumhur “Ben suçlu olduğumu kabul ettim. Yaz aylarında da hayvanlarımı taşıyacağım. Ancak bizim gibi garibanlardan ne istiyorlar. Oğlum 16 yıllık görevinden atıldığı için bizimle yaşıyor. Onun giderleri için yetiştirdiğimiz tavuk ve ördek yumurtalarını satıyoruz. Bizden ne istiyorlar anlamadık.”

41 yıl belediyede odacı olarak çalıştığını ve birçok kişiye yardımı dokunduğunu anlatan Kemal Cumhur, kendisinin de suçunu kabul ettiğini ama pahallılık nedeniyle hayvanlarını bir türlü Ozanköy’e taşıyamadığını bu yıl kış aylarının da çetin geçtiği için yaza kadar süre istediğini yineleyerek komşularının neden bu kadar hoşgörüsüz olduğunu anlayamadığını sözlerine ekledi.