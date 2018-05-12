RMMO kime hazırlanıyor?

Rum Ordusu’nda yeni bir akım başlatıldı. Tüm milislerin, eşlerine ve gönüllü kadınlara hatta ufak yaştaki çocuklara bile silahlı eğitim vermeye başladığı ortaya çıktı

HALKIN SESİ-Özel

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) yeni bir akım başlatıldı. Tüm milislerin eşlerine ve gönüllü bayanlara silahlı eğitim vermeye başladığı ortaya çıktı.

Gizli tutulan bu olayda Rum çocukların bile silahla tanıştırılıp eğitime alındığı fotoğraflarla gözler önüne seriliyor.

Yaşları 6 ile 15 yaş aralığında değişen kız ve erkek çocukların silahlarla verdiği pozlar dikkat çekerken, fotoğraflarda çocukların askeri silahları inceledikleri ve hedef aldıkları görülüyor. Böylece bu çocuklar aktif bir biçimde savaşmayı, orduyla ilişiği olmadan önce öğreniyor.

RMMO’da askerlik süresin azaltılmasına, reorganizasyonuna ve profesyonel askerlik kurumunun ileri götürülmesiyle gerekli teçhizatın sağlanmasına dönük her türlü planlamaları göz önünde bulundurulduğunda, RMMO’nun imkan ve kabiliyetinin yüksek seviye çıkarılması hedefleniyor.

Rum Ordusu’na 2015 yılında 3000 bin paralı asker alımı, 2016 yılında Kıyı gözetleme sistemlerinin alımı, 2017 de İsrail’den alınan gemi, bu konuyu çok iyi bir şekilde anlatıyor. Hatta personel konusunda 3 bin sayısının altına düşmemek için her sene sürekli münhal açılıyor.

RMMO’nun gizli gücü olan seferi personelin son birkaç yıldır sürekli gelişim gösterdiği de dikkat çekiyor.

Milisler gerek atış yarışmaları olsun gerek farklı tatbikatlar olsun günden güne kendilerini sürekli askeri konuda taze tutuyor.

Kıbrıs Rum Yönetiminin silahlanma konusundaki girişimlerine ilaveten çatışma anında yaklaşık 60 bin kişiyi birkaç saat içinde organize bir şekilde silahlı olarak toplayabilecek ve daha evvelden belirlenmiş mevzilere sevk edebilecek bir sisteminin de mevcut olduğu biliniyor.

Bu amaçla evlerinde yeterli silah ve mühimmatı bulunduran RMMO’da askerlik hizmetini tamamlamış 60 bin adet ihtiyat (seferi ve milis) askeri bulunuyor.

AB ülkesi olan GKRY’nin, fotoğraflarda da görüldüğü üzere çocukları bile silahla tanıştırıp eğitime alıyor olması olayın ciddiyetini apaçık gösteriyor.

İşte silah eğitimi alan Rum çocuklar