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Yeni Toyota Supra gün sayıyor

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Yeni Toyota Supra gün sayıyor
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Yeni Toyota Supra gün sayıyor

Toyota'nın yakında tanıtacağı yeni Supra modeli yüzünü göstermeye başladı

Toyota Supra yeni nesliyle yollara dönmeye hazırlanıyor. Dünyanın büyük bir merakla beklediği spor otomobillerden biri olan  Supra, prototip olarak ilk kez uluslararası bir organizasyonda boy gösterdi. Binlerce otomobil tutkunun katıldığı dünyaca ünlü “Goodwood Hız Festivali’nde ilk kez sergilenen Yeni Supra, Toyota Gazoo Racing’in renklerine boyanmış bir şekilde pistte tur attı. Prototip Supra’yı projeden sorumlu şef mühendis Testuya Tada ve test sürücüsü Herwig Daenens kullandı.Yeni Supra öne konumlandırılmış sıralı altı silindirli motora sahip. Arkadan itişli otomobil Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing ile birlikte geliştirildi. Yeni Supra'nın teknik detayları ise henüz açıklanmış değil.

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