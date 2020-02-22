Yeni KIA Sorento yüzünü gösterdi

KIA'nın D-SUV modeli Sorento yeni neslinde düşük hacimli bir motor seçeneği sunabilir

İlk kez önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan yeni KIA Sorento'nun üzerindeki örtü kalktı. Artık daha keskin ve sert hatlara sahip olduğu görülen otomobil, markanın "kaplan burnu" olarak tanımladığı ön ızgaranın en sert haline ev sahipliği yapıyor. Çift parçalı stop grubuyla arkadan Amerikan SUV'lerini andıran yeni Sorento, kısa ön ve arka tampon çıkıntılarına ve eskisinden daha uzun bir dingil mesafesine sahip.

Sorento, sofistike ve modern bir kabin tasarımı sunuyor. Malzeme kalitesiyle dikkat çeken kabin, 10.25 inçlik multimedya ekranı ve 12.3 inçlik dijital gösterge tablosuyla da teknolojik bir ambiyans sunuyor.

Yeni Sorento'nun teknik özellikleri henüz netlik kazanmış değil, ancak motor seçenekleri arasında 1.6 litrelik bir versiyonun ve bir de plug-in hibrit seçenek olacağı söyleniyor. Özellikle 1.6 litrelik motor seçeneği Sorento'yu ülkemizde de başarılı satış adetlerine ulaşan bir SUV haline getirebilir.