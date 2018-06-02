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Yeni Audi A6'da teknoloji şovu

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Yeni A6, sürüş özellikleri ve teknolojisiyle üst-orta sınıf rekabetinde yeni bir sayfa açıyor

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Yeni Audi A6'da teknoloji şovu
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 Üst orta sınıf olarak tanımladığımız E segmentinde, özellikle üç Alman marka arasında uzun yıllardır kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Ancak Audi, bu segmentteki otomobillerini daha önce yenileyen Mercedes-Benz ve BMW ile olan rekabette gücünü yitirmeye başlamıştı. Bu iki rakibin özellikle teknolojik açıdan geçirdiği değişimin ardından gözlerimiz Audi’ye dönmüş ve yeni A6’yı merakla beklemeye başlamıştık. Bu sınıfta BMW ile Mercedes-Benz arasında geçen ikili rekabet uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Özellikle dört tekerlekten yönlendirme ve 48V elektrik sisteminden beslenen Mild Hybrid teknolojisi gibi yenilikler A6’nın elini oldukça güçlendiriyor. Doğuş Oto Audi, yeni A6'yı Temmuz ayında Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

Her ne kadar tasarım açısından devrimsel bir değişim geçirmemiş olsa da yeni A6’nın gerçek dünyada çok prestijli ve şık bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. Otomobilin dış tasarımında, yakın zaman önce yenilenen A8 ve A7 modellerinde de işlenen tasarım hatları ön plana çıkıyor. Uzun ön kısmı, geniş ön ızgarası, kısa ön ve arka tampon çıkıntıları, sert profil çizgileri, kısa bagaj kapağı ve arkaya doğru eğimli tavan çizgisiyle artık daha dinamik ve çekici bir görünüm sunan otomobilin jant tasarımları da selefinde sunulan seçeneklerden çok daha şık ve sportif. A6’nın yeni gövdesinin aerodinamik verimliliği de dikkat çekici. Önceki nesilde 0.26 Cd olan rüzgar direnç katsayısı 0.24 Cd’ye gerilemiş.

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