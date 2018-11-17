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Volkswagen’in yeni pick-up konsepti: Tarok

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Volkswagen Tarok adındaki yeni pick-up konseptini Sao Paulo Otomobil Fuarı'nda tanıttı

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Volkswagen’in yeni pick-up konsepti: Tarok
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Yıllar önce sunduğu Amarok modeliyle pick-up segmentinde başarı yakalayan Volkswagen, bu sınıfa yeni bir model daha sunmaya hazırlanıyor. 2018 Sao Paulo Otomobil Fuarı'nda gün ışığına çıkan Tarok adındaki pick-up konsepti, çekici bir tasarımı pratik özelliklerle bir araya getiriyor.

Tıpkı Amarok gibi 4 kişilik bir kabine sahip olan Tarok, katlanabilen arka panelle birlikte genişletilebilen çok kullanışlı bir yükleme alanı sunuyor. Aslında Tarok'un yükleme alanı çok uzun sayılmaz, ancak arka koltukların gerisindeki panelin katlanması ve arka kapağın açılmasıyla birlikte araç 2775 mm uzunluğundaki yükleri taşıyabiliyor. 1 tonluk bir taşıma kapasitesi sunan Tarok'un kabin tasarımı ise modern çizgileriyle SUV'leri hatırlatıyor. Bilgi eğlence sistemi, dijital gösterge paneli ve dijital klima kontrolleri gibi teknolojik öğeler barındıran kabindeki kumanda birimleri ise güncel VW gamından tanıdık gelmekte.

Tarok'ta düşük hacimli benzinli bir motora yer verilmiş. 150 bg gücündeki 4-silindirli 1.4 litrelik TSI motora, 6-ileri otomatik şanzımana ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan otomobil, saf etanol (E100) ve benzin-etanol (E22) karışımıyla kullanılabilecek. Otomobilin üretim versiyonunda 150 bg gücünde 2.0 litrelik turbo-dizel motor seçeneğinin de olacağı belirtiliyor.

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