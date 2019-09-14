Volkswagen’in tamamen elektriklisi hazır

Volkswagen'in tamamen elektrikli ilk seri üretim modeli olan ID.3 gün ışığına çıktı

Volkswagen bu yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) ‘Elektromobilite’ konusuna odaklanıyor. 2025 yılına kadar 20 farklı elektrikli modeli pazara sunmayı ve 1 milyon adetlik satışa ulaşmayı hedefleyen marka, merakla beklenen ID.3 modelinin seri üretim versiyonunu Frankfurt fuarında tanıttı.

Beetle ve Golf'ten sonra Volkswagen markası için yeni bir dönemin başlangıcı olarak gösterilen ID.3 markanın tam elektrikli ID. model ailesinin ilk seri üretim üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Volkswagen, ID.3 ile sıfır emisyonlu mobiliteyi milyonlar için ulaşılabilir ve çekici hala getirmeyi hedefliyor.

ID.3, 330 km, 420 km ve 530 km menzile sahip üç farklı batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Sıra dışı şarj kapasitesi sayesinde otomobil, 100 kW DC şarj gücü ile 27 dakikada yüzde 80’e kadar dolum sağlayabiliyor ve bu şarjla 290 km yol yapabiliyor. Volkswagen, modelin bataryası için 8 yıl ve 160 bin kilometre garanti de sunuyor.

Otomobilin fuarda sergilenen ve geçtiğimiz Mayıs ayından bu zamana yaklaşık 30 bin adet ön sipariş alan ilk seri üretim versiyonu ID.3 1ST, 420 km’lik (WLTP) bir menzile sahip. Tüm versiyonlar üstün ses ve navigasyon sistemi dahil olmak üzere kapsamlı teknolojik özelliklere sahipken, ID.3 1ST Plus, ek olarak IQ Light ve çift renkli iç ve dış tasarım öğeleriyle alınabiliyor. ID.3 1ST Max ise panoramik cam tavan ve artırılmış gerçekliğe sahip ön cama yansıyan bilgilendirme sistemi “Augmented reality head-up display” gibi yenilikleri barındırıyor.