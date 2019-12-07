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Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up

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Volkswagen, yenilenen e-Up modelini tanıttı. Batarya kapasitesini çok daha fazla artıran ve elektrikli şehir otomobilleri arasında tercih edilebilirliğini yükseltmek için iyileştirmeler yapan Alman firma 2020 Volkswagen e-Up ile neredeyse iki kat daha fazla menzil sunuyor.

Volkswagen’in elektrikli küçük devi e-up

2020 YENİ VOLKSWAGEN E-UP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yenilenen VW e-UP ile 18.7 kwh bataryanın kapasitesi 32,3 kWh seviyesine çıkarılmış. 83 ps 212 nm tork güç üreten ve 1.160 kg boş ağırlığa sahip olan bu aracın performans verilerine baktığımızda 0-100 km/s hızlanması 11.9 saniye olarak açıklanırken son hızı 130 km/s olarak gerçekleşiyor.

260 kilometre menzil sunan yeni Volkswagen e-Up’ın şarj kısmında ise 40 kW’lık akımın olduğu prizde tamamen boşalmış piller 60 dakikada % 80’lik dolum sağlıyor. Tabi bu süre standart akımın olduğu yerde çok uzuyor. Teknik kısımda son olarak aracın standart bagaj alanı 251 litre olarak açıklanırken katlanabilen koltuklarla 959 litreye kadar bu hacim çıkabiliyor.

2020 YENİ VOLKSWAGEN E-UP DONANIMLARI

Aracın genel özelliklerine baktığımızda;
LED gündüz farları,
üç farklı sürüş modu (Standart, Eco ve Eco+),
6 hava yastığı,
şerit takip ve şerit değiştirme asistanı,
ESC,
geri görüş kamerası gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca çok sessiz hareket etmesinden dolayı 5 ila 22 km/s arasındaki hızlarda özellikle de şehir içi trafiğinde tek hoparlörden elektronik motor sesi çıkararak yayaları uyarıyor

2020 YENİ VOLKSWAGEN E-UP FİYATI

Türkiye’de henüz satışı ön görülmeyen yeni Volkswagen e-Up’ın bataryaları 8 yıl ya da 160 bin kilometre garantiye sahip. Aracın Almanya’daki satış fiyatı ise 23.000 euro olarak açıklandı.

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