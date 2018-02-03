Hyundai, yeni Veloster'i Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Tasarımı, Güney Kore ve California'daki tasarım merkezlerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkan yeni Veloster, tamamen yeni iç mekanıyla da iddialı. Veloster, arka koltuklara girişi kolaylaştırmak için asimetrik 2+1 kapı konfigürasyonunda sunuluyor.

18 inçlik jantları, arkaya doğru alçalan tavan yapısı ve genişletilmiş çamurluk ağızlarıyla daha dinamik bir görünüm sunan otomobil, LED farları, yeni tip bir ızgara tasarımı ve fonksiyonel hava girişleriyle önden de sportif bir tasarıma sahip.

Yeni Veloster’da üç tip benzinli motora yer veriliyor. Hyundai imzalı 2.0 litrelik atmosferik motor seçeneği 147 bg güç üreten otomobilin 1.6 ve 2.0 litrelik turboşarjlı motor seçenekleri ise sırasıyla 201 ve 275 bg güç üretiyor. 275 bg'lik en güçlü seçenek otomobilin N logolu en sportif versiyonunda bulunuyor. 201 beygir gücündeki Veloster Turbo’da TVC yani Tork Vektörleme sistemine yer verilmiş. Veloster Turbo, Hyundai tarafından geliştirilen 6-ileri manuel veya 7-ileri çift kavramalı (7DCT) şanzımana sahip. DCT şanzıman, direksiyonun hemen arkasına yerleştirilen SHIFTRONIC kulakçılar sayesinde manuel kullanım imkanı da sunuyor.

Hyundai Veloster, pek çok aktif güvenlik donanımıyla beraber geliyor. Otomobil; Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Seviyesi Uyarısı, Kör Nokta Çarpışma Uyarısı, Arka Çarpraz Trafik Çarpışma Uyarısı ve karanlıkta daha iyi bir sürüş için High Beam Assist gibi gelişmiş sistemler kullanıyor. Yeni Veloster, Mart ayında markanın Ulsan’daki fabrikasında üretilmeye başlanacak ve 2018 yılının ikinci çeyreğinde ilk olarak ABD pazarında satışa sunulacak.