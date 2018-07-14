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Type R rekor kırmaya devam ediyor

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Honda Civic Type-R, 3’üncü pist rekorunu Silverstone’da kırdı

Type R rekor kırmaya devam ediyor
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Honda Civic Type R, farklı Avrupa pistlerini kapsayan “Type R Challenge 2018” çerçevesinde rekorları birer birer altüst etmeye devam ediyor. Daha önce Fransa’daki Magny-Cours ve Belçika’daki Spa-Francorchamps’de tur rekoru kıran Type-R, şimdi de 2 dakika 31.32 saniye ile efsanevi Silverstone GP pistinin önden çekişli seri üretim otomobil klasmanının tur rekorunu kırdı. Type-R’ı üç İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonluğu bulunan ve halen Halfords Yuasa Racing adına 2018 İngiliz Touring Otomobiller Şampiyonasında Honda Civic Type-R ile yarışan Matt Neal kullandı.

Silverstone GP, hızlı düzlükleri, hızlı virajları ve teknik bölümleriyle otomobilin performansını limitlerine kadar zorlayan 5,89 km uzunluğunda oldukça zorlu bir pist. Optimize edilen 2.0 litre VTEC TURBO motoruyla Civic Type R virajlardaki üstün yol tutuşu, yüksek viraj hızları, viraj çıkışında ivmelenme hızı ve düzlüklerdeki yüksek sürat stabilitesi ile etkileyici bir performans sergiledi ve Neal’ın üstün pilotajıyla zafere ulaştı.

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