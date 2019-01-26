Toyota Supra, GR modeliyle görücüye çıktı

Yıllar sonra yeni nesliyle yollara dönmeye hazırlanan Supra, Detroit'te tanıtıldı

Toyota'nın efsanevi modeli Supra yollara dönmek için gün sayıyor. Daha önce dört nesil boyunca üretilen ve 90'lı yıllardaki dördüncü nesliyle efsaneleşen Supra'nın beşinci nesli, Toyota'nın yarış takımı GAZOO Racing tarafından yapılan ilk global GR modeli olarak Detroit’te gün ışığına çıktı.

Yeni BMW Z4 ile platform kardeşi olan Toyota GR Supra'nın dış tasarımı daha önce tanıtılan konseptleri takip edenler için büyük bir sürpriz barındırmıyor. Markanın geçmişinde önemli bir yere sahip olan 2000GT'den ilham alan uzun bir kaputa, kompakt bir gövdeye ve çift bombeli tavana sahip olan GR Supra'nın ön ve arka tasarımı ise önceki nesil Supra'dan izler taşıyor.

Toyota GR Supra’nın dış tasarımı gibi kabini de son derece sportif görünüyor. Sürücüyü tamamen aksiyonun içerisine katan kokpit konsepti, geleneksel GT düzenini modern fonksiyonlarla buluşturuyor.

Önceki Toyota Supra jenerasyonlarının ve ilk 2000GT'nin mirasına uygun olarak, yeni Supra da önden motorlu ve arkadan itişli olarak geliştirildi. Düşük ağrılık merkezi, kısa aks aralığı ve geniş iz açıklığıyla dinamik sürüşe odaklanan otomobilde çift turboşarja sahip 3-litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor. 340 bg güç ve 500 Nm tork verileri sunan bu ünite, 8-ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. GR Supra, Launch Control özelliğiyle birlikte 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşıyor.

AVRUPA İÇİN AVUSTURYA'DA ÜRETİLECEK

Avrupa’da ilk yıl 900 adet yeni Toyota GR Supra satışa sunulacak. Avusturya-Graz’da üretilecek olan bu özel otomobillere ulaşan kullanıcıların ayrıca özel bir program içerisine dahil edilecekleri açıklanıyor. Bununla birlikte özel bir versiyon da sunulacak. Supra’nın ünlü A şasi kodu ve yeni A90 referansıyla yollara çıkacak olan 90 adetle limitli Toyota GR Supra A90 Edition modeli Supra heyecanını artıracaktır. Fırtına Grisi mat boya ile üretilecek olan A90 Edition, mat siyah jantlar ve kırmızı deri kaplamaların olduğu bir kokpite sahip olacak. Toyota GR Supra A90 Edition, ön sipariş veren Avrupa’daki ilk 90 müşteriye özel olarak sunulacak.