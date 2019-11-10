Rolls-Royce Cullinan'ın özel versiyonu:Black Badge

Standart hâliyle bile fazlasıyla gösterişli olan Cullinan, şimdi de Dawn, Wraith ve Ghost gibi diğer bazı Rolls-Royce modellerinde olduğu gibi Black Badge adlı özel tasarımlı bir versiyona kavuştu

Rolls-Royce'un Cullinan adlı SUV modeli, firmanın ürettiği ilk SUV araç olmuştu. Standart hâliyle bile fazlasıyla gösterişli olan Cullinan, şimdi de Dawn, Wraith ve Ghost gibi diğer bazı Rolls-Royce modellerinde olduğu gibi Black Badge adlı özel tasarımlı bir versiyona kavuştu. Bu versiyondaki Rolls-Royce modelleri, siyah renk temalı özel tasarımlarına ek olarak daha yüksek güç ile de geliyorlar

Cullinan Black Badge'in dış tasarımına bakıldığı zaman siyah gövde rengi, karartılmış krom "Spirit of Ecstasy" amblemi, yine karartılmış krom ön ızgara çerçevesi ve siyah egzoz çıkışları gibi şeyler dikkatimizi çekiyor. Tüm bu detayların siyah renkte olması da aracın çok daha etkileyici görünmesini sağlıyor. Araçta ayrıca siyah ve karartılmış gümüş renklerini bir arada kullanan 22 inç'lik yeni jantlar da görülüyor. Bizi en çok şaşırtan tasarım detaylarından birisi de aracın kırmızı renkli fren kaliper kapaklarına sahip olması. Çünkü bunu daha önce hiçbir Rolls-Royce modelinde görmemiştik.

Aracın kabininde de bolca siyah renkli malzeme kullanılmış. Ön göğüs ve orta konsol kısımlarındaki lüks karbonfiber parçalar 3 boyutlu ilginç bir de görünüme sahipler. Ayrıca Rolls-Royce'un yıldız dolu bir gökyüzüne benzeyen tasarıma sahip ambiyans aydınlatmalı tavanı bu paket ile Cullinan'a da gelmiş bulunuyor. Hatta bu araca özel olarak yıldız kayması şeklinde özel bir detay bile düşünülmüş. Aracın fazlasıyla siyah olan iç mekanında güzel bir kontrast oluşturması için de bazı kısımlara sarı renkli malzemeler katılmış.

Cullinan Black Badge'in teknik özelliklerinden konuşacak olursak da aracın 6.8 litrelik V12 motorunun standart Cullinan'lardan daha fazla güç ürettiğini söyleyebiliriz. Bu motor bu araçta 608 beygir güç ve 900 Nm tork üretir hâle getirilmiş. Standart değerleri ise 571 beygir güç ve 850 Nm tork şeklindeydi. Ayrıca aracın konsolundaki bir buton aracılığıyla egzoz sesi de biraz daha belirgin hâle getirilebiliyor.

Rolls-Royce, tüm bu değişimlere ek olarak bu özel versiyonlu Cullinan'ların süspansiyon sistemini de geliştiriyor. Zira belli miktarda güç ve tork artışı söz konusu. Aynı zamanda yine şanzıman konusunda da ufak tefek geliştirmeler yapılmış. "Intuitive Throttle" olarak adlandırılan yeni bir opsiyon ile de 8 ileri otomatik şanzıman daha agresif vites geçişleri sağlayabiliyor. Tüm bu özel detaylara sahip Rolls-Royce Cullinan Black Badge'lerin satışına şimdiden başlandı. Henüz bu özel versiyonun fiyatını bilmiyoruz fakat standart Cullinan'ın bile ABD fiyatının 325.000$ olduğunu düşünürsek, oradan bir fikir yürütebiliriz.