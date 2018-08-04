Rekortmen Bentayga'dan sadece 10 adet üretilecek

Bentley, geçtiğimiz aylarda Pikes Peak Tırmanma Yarışı’nda rekor kıran özel Bentayga'dan üreteceğini açıkladı. Bentley’in kendi bünyesindeki özel ısmarlama ve karoser bölümü Mulliner tarafından yaratılan ve el işçiliğiyle üretilen Pikes Peak Bentayga'dan 10 adet üretilecek.

Yoğun Beluga siyahına veya çarpıcı Radium rengine boyanan Pikes Peak Bentayga, opsiyonel iki renkli 22’’ jantlara sahip. Siyah detaylarla süslenen otomobilde tüm krom dış parçalar parlak siyah öğelerle değiştirilerek; gövdeye karbon fiber ön splitter, yan etekler, difüzör ve arka spoyler eklenmiş. Göze çarpmayan Pikes Peak deseni ise ön tamponu süslüyor.

Otomobilin kabini ise Key Lime tonlarını, koltuklardaki ve kapılardaki Alkantara dolgularla beraber Beluga deriyle buluşturuyor. Direksiyon ve vites kolunda da Alkantara kullanılırken, tavan döşemesinde Eliade kumaşı tercih edilmiş. Pikes Peak logosu karbon fiber panelleri süslüyor ve numaralı Pikes Peak kapı eşikleriyle iç mekan tamamlanıyor.

Otomobilin kaputunun altında ise 600 bg güç ve 900 Nm maksimum tork sunan Bentley’in ikonik 6.0 litre çift turbo W12 motoru görev yapıyor. 8-ileri otomatik ZF şanzımanla ve adaptif süspansiyonlarla donatılan otomobilde, Bentley’in 48V elektrikli aktif yalpa önleme kontrol sistemi de bulunuyor. Otomobil, Bentayga Spor Egzozu ve Touring Spesifikasyonu paketiyle tamamlanıyor.

ABD ve Avrupa’daki müşteriler Pikes Peak Bentayga için siparişleri Ağustos’tan itibaren verebilecekler.