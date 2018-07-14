Porsche’nin en hızlısı: GT3 RS Weissach

Porsche dünyasının en hızlı modellerinden olan 911 GT3 RS için yepyeni bir versiyon daha ekledi. Markanın safkan yarış atlarından olan bu araç Porsche 911 GT3 RS Weissach Paketi ile de kullanıcıya sunulacak

2019 Porsche 911 GT3 RS Weissach, standart versiyonunda pekte farkı yoktur. Daha önce buradaki yazımda GT3 RS’ten detaylıca bahsetmiştim. Motor kısmında herhangi farklılık olmadığı için küçük hatırlatma yapayım. Aracın kalbinde 4.0 litrelik V8 atmosferik benzinli motor yer alıyor. 520 ps 470 nm tork güç üreten bu pist ve yol canavarı, 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniye de tamamlayıp 312 km/s son hıza ulaşıyor.

Gelelim Porsche 911 GT3 RS Weissach paketinin detaylarına. Bu çok özel versiyon, marka kullanıcılarına daha optimize edilmiş spor otomobil sunuyor. Ön ve arka viraj demirlerinde karbon fiber takviyeli malzeme kullanılmış. Ön aksta yer alan elektronik yükseltme özelliği bulunuyor ve 50 km/s hıza kadar aracın ön kısmı 30 mm kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca bu pakete özel olarak gelen özel jantların ağırlığı toplamda 11.5 kg daha hafifletilmiş. Tabi bütün değişimler bununla sınırlı değil. Yaşam alanında ise görsel olarak iç mekanda deri yarış koltuklarının baş kısmına “Weissach” tagı yerleştirilmiş. Buradaki farktan da diğer 911 GT3 RS modellerinden farkı anlaşılıyor.

Kısacası Porsche, Weissach paketi ile daha optimize spor otomobil hazırlanmış. Pistte daha iyi sonuçlar çıkarmak adına küçük dokunuşlarda diyebiliriz. Bakalım bu araçla ne gibi süreler çıkacak. Özellikle Yeşil Cehennem’de…