Porsche de Coupe-SUV modasına uydu

Porsche, büyük SUV modeli Cayenne'in coupe formlu yeni gövde tipini tanıttı

Porsche, lüks SUV segmentindeki modaya ayak uydurarak Cayenne'in coupe formlu bir gövde tipini hazırladı. Cayenne Coupe adıyla sunulan bu yeni modelinin öne çıkan özellikleri arasında tamamen kendine has bir arka tasarım, adaptif arka spoyler, iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka bölüm, iki farklı tavan konsepti ve daha keskin hatlar bulunuyor.

Arkaya doğru eğimli bir tavan çizgisine ve eğimli bir arka cama sahip olan Cayenne Coupe'nin dikkat çekici silueti şık bir tavan spoyleri ile desteklenmiş. Ön camı ve A sütunu, 20 mm kadar aşağı çekilen tavan sayesinde otomobile standart Cayenne'den daha alçak bir görünüm kazandırıyor. Yeniden tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar aracın omuzlarını 18 mm genişleterek genel anlamda daha kaslı görünmesini sağlamış.

Cayenne Turbo, adaptif tavan spoyleri sayesinde, bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV olmuştu. Yeni Cayenne Coupé ise tavan spoylerini Porsche Active Aerodynamics'in (PAA) bir parçası olarak yeni bir adaptif arka spoyler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor. Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hızlarda 135 mm yükselerek arka aks üstündeki yere basma kuvvetini arttırıyor, PAA ise aynı anda verimliliği yükseltiyor.

Yeni Cayenne Coupé standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabit camlı panoramik tavana sahip. Karbon tavan ise Cayenne Coupé'de opsiyonel olarak sunulan seçenekler arasında. Orta kiriş, tavana Porsche 911 GT3 RS modeline benzeyen bir spor otomobil özelliği ekliyor. Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup, bu paketler içinde aynı zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT Tasarım jantlar, klasik damalı kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç tasarımda karbon ve Alkantara vurguları bulunuyor. Cayenne Turbo Coupé özelinde pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.

Yeni Cayenne Coupé'de standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor. Coupé standart olarak arkada iki tekli koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç ile donatılıyor. Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart bir özellik olarak sunulan arka konfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor. Arka koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta yolculuk ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1540 litreye çıkıyor.

TURBOŞARJLI İKİ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Cayenne Coupe'de iki farklı güç ünitesi sunuluyor. Altı silindirli turboşarjlı motora sahip olan Cayenne Coupé 340 bg güç ve 450 Nm tork değeri sunuyor. Sport Chrono Paketi ile 0'dan 100 km/s'ye 5,9 saniyede ulaşan otomobilin azami hızı ise 243 km/s olarak açıklanıyor. Diğer seçenek olan ve 4-litrelik çift turbolu V8 motora sahip olan Cayenne Turbo Coupé ise 550 bg güç ve 770 Nm tork değerleri sunuyor. Cayenne Turbo Coupé 0'dan 100 km/s'ye 3,9 saniyede çıkıyor ve 286 km/s'lik maksimum hıza ulaşabiliyor.

Ön sipariş toplanmaya başlanan Yeni Porsche Cayenne Coupé, Mayıs sonundan itibaren Porsche showroom'larında olacak. Yeni modelin zengin standart donanımları arasında hıza duyarlı Elektrik Destekli Direksiyon, 20 inçlik alüminyum jant, önde ve arkada geri vites kamerası ile Park Asistanı, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Sport Chrono Paketi yer alıyor