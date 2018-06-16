Polestar 1 piyasaya giriyor

Volvo’nun performans modellerini üreten ve spor otomobil konusunda ciddi tecrübesi bulunan Polestar, yoluna ayrı marka olarak gideceği açıklanmıştı. İlk modeli de Polestar 1 oldu. Aracı ilk gördüğünüz an Volvo’nun devamı olarak düşünebilirsiniz. E hani ayrı marka olacaktı? Bu bildiğimiz Volvo türevi. Fakat olayın arka planı farklı.

Polestar artık Volvo Car Gruba bağlı olarak üretimini devam ettiren marka oldu. Yani sıfırdan işe bağlamıyor. Volvo gibi büyük firmanın bünyesinde bulunup birçok noktada paylaşım yaparak geleceğe dair çok iddialı araçlar yapacaklar. Bunlardan ilki Yeni Polestar 1 oldu. Coupe sedan ya da GT olarak adlandırılabilecek sınıfta karşımıza çıkan bu araç çok başarılı hatlara sahip. İsveçli marka ilerleyen yıllarda Polestar 2 ve Polestar 3 modellerini de piyasaya sürecek.

Polestar firmasının kendi adıyla ürettiği ilk otomobil, elektrikli üniteleri arkasına almış benzinli motorla karşımıza çıktı. Fakat öncesinde tasarımdan söz etmek istiyorum. Volvo kimliğine bürünmüş en şık otomobile baktığımızı söyleyebilirim. Evet, bu araç o kadar hoşuma gitti. Zaten Volvo’nun yeni tasarım dili çok taktir topladı. Fakat Yeni Polestar 1 bambaşka bir olay olmuş. Bana Citroen ile DS markalarının modellerini hatırlattı. Mesela Citroen C5 oldukça başarılı tasarıma sahip ama DS5 çıktığı zaman apayrı ilgi görmüştü. Volvo ile Polestar arasındaki bağda bu şekilde gerçekleşmiş. Mesela Yeni S90 oldukça başarılı tasarımla üretildi ama söz konusu Polestar 1 modelinin gelmesi İsveçlilere bakış açısını değiştirecek adım olmuş. Konu üzerinde bu kadar durmamın sebebi, Volvo grubundan çıkan böyle bir marka değerinin ilerleyen zamanlarda daha çok konuşacağımız olmasındandır.

PEKİ KAPUT ALTINDA YATAN DEĞERLERDE BU KADAR İDDİALI MI?

Evet, hemde çok iddialı. Adamlar 2.0 litre 4 silindirli benzinli motorda turbo ve süper şarj desteğini sunmuş. Yetmemiş ve benzinli motora ek olarak arka da iki elektrikli üniteyi olaya dahil etmiş. Birde krank miline bağlı olarak çalışan ISG (Integrated Starter Generator) adlı elektrik üreten jeneratörle birlikte, 600 ps 1000 nm tork güçüretiyor. 218 beygirlik benzinli motorun elektrik desteğiyle nerelere gelebileceğini bir kez daha göstermişler. Bu arada elektrikli motorun menzili azdır deyip geçiştirilecek bir otomobil değil. Elektrikli ünitelerle 150 kilometre menzil sunuluyor. Bu güçlü aracı dizginlemekte teknoloji gerektiriyor. Onun içinde 400 mm ve önde 6 pistonlu fren diskleri kullanılmış. Polestar 1 üzerinde 21 inçlik jantlar var ve bunlara önde 275/30, arkada ise 295/30 ebatlı lastikler eşlik ediyor.

Polestar 1 özellikleri bu kadarla sınırlı değil. Henüz birçok detayı açıklanmış değil ama markanın bizlerle paylaştığı bir takım verileri aktarayım. Bu harika otomobilin kapıları, ön kaputu, bagaj kapağı gibi önemli parçaları karbon fiber takviyeli polimerden üretilmiş. Aktif arka spoyler’a sahip olan Polestar 1, 100 km/s hızın üstünde otomatik olarak bu parçasını açıyor ve 70 km/s hızın altına düştüğünde yine otomatik olarak spoyler ilk konumuna geri dönüyor. Panoramik cam tavanı ile içeride ferah yaşanabilir ortam sunan otomobil, 2+2 koltukla oturma düzenine sahip. Volvo’nun ses sisteminde vazgeçilmezi haline gelen Bower & Wilkins, bu otomobilde de yer alıyor. Ayrıca elektronik kontrollü süspansiyon sistemi de bulunuyor.