Opel, Yeni Combo'yu tanıttı

Opel fonksiyonel hafif ticari aracı Combo’nun beşinci neslini tanıttı. Yeni Combo’nun kargo versiyonu profesyonellere verimlilik ve değerinin karşılığını veren en iyi seçenek olmak üzere tasarlandı. Yeni model bir önceki nesline, yeni mimarisi ve sunduğu üstün teknolojileri ile fark atacak

Dünya prömiyerinin 19 Eylül 2018’de Hannover’da yapılmasının ardından Avrupa’da pazara sunulacak yeni Combo’nun 4.40 metrelik kısa versiyonu ve 4.75 metrelik uzun versiyonu bulunacak. Her iki modelde de çift sıralı koltuk seçeneği bulunacak.

Opel’in yeni hafif ticarisi 4.4 m3’lük taşıma alanı, 1.000 kg’lık taşıma kapasitesi ve 3.440 mm’lik taşıma uzunluğu ile sınıfının en iddialıları arasında yer alacak. Ticaretle uğraşan çoğu kişi için kritik önem taşıyan Euro paletler rahatlıkla yükleme yapılabilecek. Kısa versiyon Combo dahi iki paleti rahatlıkla taşıma kapasitesine sahip. Yeni Combo’nun yükleme konusundaki bir diğer avantajı ise sadece 557 mm yüksekliğindeki yükleme eşiği.

Opsiyonel olarak alınabilen açılır tavan sayesinde tahta levhalar gibi çok uzun yükler de kolaylıkla taşınabiliyor. Motor çalıştırıldığında aracın aşırı yüklenip yüklenmediğini kontrol eden sensör yeni Combo ile segmentinde tek bir yeni özellik olarak sunulacak. Sürücü arzu ederse bir tuşa basarak yük durumunu manuel olarak da kontrol edebilecek. Sistem, yük sınırının yüzde 80’ine ulaşıldıysa beyaz ışıkla sürücüyü uyarıyor. Yük sınırı aşıldığında ise uyarı ışığı turuncuya dönüyor.

Yeni Combo sürüşü, manevra yapması, yük ya da kişileri taşımayı kolaylaştıran 19 adete varan sürüş destek ve konfor özelliğine sahip. Bu özellikler arasında öne çıkan opsiyonel olarak sunulan sürekli çalışan geri görüş kamerası, dijital bir dikiz aynası gibi çalışıyor. Hafif ticari araç kullananlar, özellikle araç tam yüklü iken dikiz aynasından faydalanmanın zorluğunu bilirler. Bu gibi durumlarda aracı yan aynalardan faydalanarak sürmek gerekir. Yeni Opel Combo’da ise 8 inçlik bilgi-eğlence ekranından sürekli olarak aracın arka tarafında kalan alan gösteriliyor. Geri viteste ise yönlendirme çizgileri çıkarak manevra desteği veriyor. Ayrıca yolcu tarafındaki yan aynada da bir kamera mevcut. Bu kamera sayesinde Combo’da kör nokta bulunmuyor.

Yan koruma sistemi ile Opel’in geniş park/manevra destek sistemlerine bir yenisi ekleniyor. Yan koruma aracın çevresindeki 12 sensör ile sürücüyü düşük hızlarda aracın yan tarafına çarpma ihtimali olan engelleri tespit edip sürücüyü uyarıyor.

Çalışma alanları çamur, kum ya da kar içinde olan profesyoneller önden çekişli Combo’larını Opel müşterilerinin Grandland X’ten tanıdığı IntelliGrip antipatinaj sistemi ve “iş alanı” ayarları ile alabilecekler. Bu ayarlarda yeni Combo 30 mm daha yükseliyor ve daha geniş lastik boyutlarına kavuşuyor. Opel’in yeni hafif ticarisinde sunulacak diğer güvenlik özellikleri arasında şunlar bulunuyor:

Otomatik Fren Destekli Ön Çarpışma Uyarı Sistemi: Bu sistem sadece sesli ve görsel uyarı yapmıyor aynı zamanda sürücü hızlı tepki vermezse otomatik olarak fren de yapıyor.

Opel Eye Ön Kamera Sistemi: Opel’in Astra, Corsa ve Mokka X gibi modellerinden tanınan sistem yolu takip ederek, Hız işareti tanıma ve şerit takip sistemleri gibi özellikleri destekliyor.

Otomatik Cruise Control: İhtiyaç halinde önde seyreden aracın hızına uyum sağlıyor.

Akıllı Hız Adaptasyonu: Bu sistem hız işareti tanıma sisteminde yeni bir hız sınırı geldiğinde sürücüyü uyarıyor. Eğer cruise control ya da hız sınırı aktif ise sürücüye yeni hıza uyum sağlamak isteyip istemediği soruyor.

Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi: Sistem sürüş tarzını takip ederek sürücünün yorgunluk seviyesini tespit ediyor ve ihtiyaç halinde ara vermesini tavsiye ediyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik “Sınıfında lider taşıma kapasitesi ile yeni Opel Combo’nun altından kalkamayacağı bir iş görünmüyor. Ayrıca yeni hafif ticarimiz daha önceden sadece binek segmentlerde gördüğümüz ultra-modern teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Tüm bu özellikler Combo’yu kendini sürüş destek, güvenlik ve konfor alanlarında kanıtlamış binek otomobil özelliklerine sahip, kelimenin tam anlamıyla her amaca uygun bir araç yapıyor” dedi.

Combo modeli 1987 yılından günümüze dört nesildir çok fonksiyonlu hafif ticari model olarak profesyonellerin beğenisine sunuluyor. Birinci nesil Combo Kadett, ikinci ve üçüncü nesil ise Corsa altyapısı üzerinde yükseliyordu. Dördüncü nesil ise Fiat ile ortak geliştirilmişti. Yeni Combo ise Avrupa’nın hafif ticari segmenti lideri Groupe PSA bünyesinde tamamen yeni bir mimari üzerinde şekillendirildi.