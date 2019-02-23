Mitsubishi ASX yeni yüzüyle görücüye çıkıyor

2020 model Mitsubishi ASX'in dünya prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak

Mitsubishi'nin kompakt SUV modeli ASX, 2009 yılında lanse edildiğinden bu yana dünyanın 90 ülkesinde yaklaşık 1.32 milyon adetlik satışa ulaştı. Mitsubishi'nin en çok satan üçüncü modeli olan ASX, Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni yüzüyle karşımıza çıkacak.

2020 model ASX, Mitsubishi'nin küresel “Drive your Ambition” sloganının bir ifadesi olarak kullanılan “sağlam ve zeki” tasarım felsefesi kapsamında önemli değişikliklere sahne olmuş. Eclipse Cross'a benzer bir ön tasarıma sahip olan otomobilin arka tasarımındaki en önemli yenilik ise yeni LED stoplar olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil ayrıca “Elmas Kırmızısı”, “Güneş Işığı Turuncusu” ve “Meşe kahverengi” adında üç yeni renk seçeneğine de sahip.

ASX'in kabininde de bir dizi yenilik mevcut. Smartphone-link Display Audio (akıllı telefonlar ile bağlantılı görüntü ve ses) ile otomobilin bağlanabilirlik seviyesi geliştirilmiş. 7 inçten 8 inçe yükselen ekran boyutu ile USB belleklerdeki videolar artık SDA ekranından izlenebilecek. Üst donanım seviyesindeki modellerde Tom Tom 4 navigasyon sistemine yer veriliyor. Artık akıllı telefonla internete bağlanarak gerçek zamanlı trafik bilgilerine de erişilebilecek.

ASX, Avrupa pazarlarına 5-ileri manuel şanzıman ya da 6-ileri CVT şanzıman ile sunulan 2.0 litrelik MIVEC motor seçeneği, iki ve dört tekerden çekişli versiyonlarla girecek