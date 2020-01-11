MINI’nin en ateşli hali: JCW GP

Üçüncü nesil MINI JCW GP, 306 bg'lik motoru ve şasi ayarlarıyla yeni bir boyuta geçiş yapıyor

MINI, ateşli hatchback türünün sınırlarını zorluyor ve üçüncü nesil GP modelinde revize edilmiş bir şasi, sıra dışı bir tasarım ve Mini tarihinin en yüksek güç ve tork değerlerini sunuyor. Çamurluk eklentileri, ön splitter, arka kanat ve difüzör ile en kışkırtıcı MINI görüntüsüne sahip olan bu otomobilin kabini de GP’ye özgü detaylar barındırıyor. Arka koltukları ve bazı yalıtım malzemeleri sökülen GP'nin direksiyonu ve ön koltukları da modele özgü. Ayrıca bu sefer içeride ilk kez Mini E de kullanılan dijital bir gösterge paneli yer alıyor.

Yeni GP’nin kaputunun altında güncel JCW’de de görev yapan 2.0 litrelik dört silindirli motor bulunuyor. Daha büyük bir turboya, yüksek akışlı yeni enjektörlere ve bu değişimi dengelemek için düşürülmüş sıkıştırma oranına sahip olan motorda yer alan Valvetronic ve Double Vanos isimli BMW teknolojileri de otomobilin daha rahat nefes alıp vermesi için elden geçirilmiş.

Üçüncü nesil GP’nin 306 bg’lik güç değeri mevcut JCW’den 75 bg daha fazla. Tork ise 320 Nm’den 450 Nm’ye çıkarılmış. Yeni GP’nin enerji dolu motoru, 8-ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Vitesleri 3D yazıcı ile hazırlanmış kulakçıklar ile manuel değiştirmek de mümkün. Yeni JCW GP, 5.2 saniyelik 0-100 zamanıyla tüm zamanların en hızlı seri üretim MINI modeli unvanını alıyor. Maksimum hız ise 264 km/s olarak açıklanmakta.

Motordaki tüm tork ön tekerleklere mekanik kilitli diferansiyel vasıtasıyla aktarılıyor. Bu parça ikinci nesil GP’de bulunmuyordu. Yeni GP’nin şasisinde de önemli değişiklikler yer alıyor. Aracın ön ve arka iz genişlikleri 40 mm artırılırken, gövde yüksekliği de JCW’ye göre 10 mm düşürülmüş. Ön süspansiyonlarda kamber açısı sağlayan yeni bağlantılar bulunurken, bağımsız arka süspansiyonlarda da daha sert takozlara yer verilmiş. Mini GP’nin ikonik tasarım unsurlarından sayılabilecek dört kollu alaşım jantlar yeni modelde de yer alıyor, ancak bu sefer 18 inç ölçüsü tercih edilmiş. Hareketli aksam ağırlığını düşüren forged jantların ardında ise 360 mm disklere ve dört pistonlu kaliperlere sahip olan frenlere yer verilmiş.