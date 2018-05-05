Mercedes’ten sıra dışı bir SUV konsept

Mercedes-Benz, Auto China 2018’de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptini tanıttı

Mercedes-Benz, Auto China 2018’de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptini tanıttı

Mercedes-Benz, ultra lüks crossover konseptini Çin'de gün ışığına çıkardı. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury adını taşıyan konsept otomobil, üst sınıf bir SUV ile sedanın karakteristik özelliklerini üstün konfor nitelikleri ile bir araya getiriyor. Mercedes-Maybach markasının tasarım diline sadık bir yapı sergileyen konseptin tasarım ve mimari olarak Batı ile Uzakdoğu’yu harmanladığı açıklanıyor. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptinde kullanılan abanoz ahşabı Çin mobilya tasarımında yaygın olarak kullanılırken, SUV ile sedan gövde tipini harmanlayan tasarımlar da Çin pazarının en başarılı karoser seçenekleri olarak gösteriliyor.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konsepti 5.26 metre uzunluğu, 2.110 metre genişliği ve 1.764 metre yüksekliği ile markanın Vision EnerG-Force, AMG Vision Gran Turismo, Vision Tokyo, Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé ve Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet gibi yenilikçi konsept geleneğini sürdürüyor. Dünyanın farklı noktalarındaki tasarım trendlerini takip eden Mercedes-Benz bu sayede konsept araçlarında son derece yenilikçi mobilite formlarını hayata geçiriyor.

Elektrikli araç olarak tasarlanan Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konseptinde dört adet elektromotor görev yapıyor. Her bir tekerlekte bağımsız olarak çalışan elektromotorlar değişken dört tekerlekten çekişli bir yapıyı beraberinde getiriyor. Dört adet elektromotor toplamda 750 bg güç üretiyor. Araç zeminine gizlenen 80 kW kapasiteli yüksek performanslı bataryaların NEFZ normuna göre 500 km’nin üzerinde menzil sunduğu iddia ediliyor. Konseptin maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s olarak sınırlandırılmış.

Otomobilin en büyük özelliklerinden biri de hızlı şarj sunabilmesi. CCS standardına göre DC şarjı ile 350 kW'ye kadar şarj gücüne izin veren sistemde sadece 5 dakikalık şarj ile 100 kilometre ilave menzil elde edilebiliyor. Bataryalar standart şarj istasyonunda, geleneksel ev tipi prizde ve daha da konforlu olan kablosuz olarak da şarj edilebiliyor. Kablosuz şarj çözümünde elektrik enerjisi araç altındaki temassız bir elektromanyetik alan üzerinden transfer ediliyor.