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Lexus LC'ye limitli bir versiyon

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Lexus, süper coupe modeli LC'nin sınırlı üretime sahip olacak sıra dışı bir versiyonunu tanıttı

Lexus LC'ye limitli bir versiyon
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Lexus, sapsarı gövde rengi ve detaylarıyla fark yaratan LC Yellow Edition'ı tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan LC’nin gövdesindeki sarı renk teması, kabinde de kendine yer bulmuş. Sarı detaylar, siyah kapı panelleriyle kontrast yaratıyor ve deri dikiş detaylarıyla destekleniyor.

LC Yellow Edition, birçok teknolojik özelliği de beraberinde sunuyor. Lexus Dinamik Yol Tutuş, Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel ve dört tekerlekten dönüş sağlayan Değişken Oranlı Direksiyon sistemi, daha çevik bir viraj performansı elde edilmesine yardımcı oluyor.

LC Yellow Edition, 21 inç alaşım jantları ve karbon fiber takviyeli plastik malzemeden tavanı ve aktif spoyleri ile hafiflik konusuna da odaklanıyor.

Yellow Edition, hem hibrit LC500h hem de benzinli LC500 modellerinde tercih edilebilecek. LC Yellow Edition, ilk kez Paris’te sergilenecek ve ardından satışa sunulacak.

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