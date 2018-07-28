Kona'ya Demir Adam dokunuşu

Hyundai, ünlü çizgi roman ve sinema karakteri Iron Man için yeni bir versiyon hazırladı

Hyundai, geçtiğimiz yıl dünyanın en ünlü çizgi roman ve film yapımcısı Marvel ile oldukça önemli bir işbirliğine imza atmıştı. Bu birlikteliğin ilk meyvesi ise geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bu yıl gösterime giren Ant Man ve The Wasp filminde kullanılan Veloster gibi, izleyenlere sıradışı bir otomobil sunan iki ortak, Kona Iron Man Edition’la da benzer etkiyi sunmayı hedefliyor. Mat gri gövde rengi ve kırmızı aksesuarlarla süslenen Kona Iron Man Edition, Iron Man’in maskesini ve göz şeklini anımsatan özel gündüz farlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca kapılardaki Stark Industry, tavandaki maske motifi ve kaputtaki Marvel logolarıyla da filme direkt gönderme yapılıyor. Aracın dört bir yanında bolca kullanılan kırmızı şeritlerin de Iron Man’i temsil ettiği açıklanıyor.

Kona Iron Man Edition'ın iç mekanında da bazı değişiklikler ve yeni eklentiler göze çarpıyor. Tony Stark’ın imzası kokpitin sağ kısmına atılırken, Iron Man vites kolu düğmesi, Iron Man görsel grafiklerine sahip özel Head Up Display ve özel koltuk tasarımı da aracın farklılığını simgeliyor. Ayrıca, bagaj kapağındaki Iron Man yazısı da bir diğer simgesel özellik. Kona Iron Man Edition sınırlı sayıda üretilerek satışa sunulacak.