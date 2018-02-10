Jaguar elektrikleniyor

Jaguar I-PACE Concept, elektrikli otomobillere heyecan verici Jaguar performansını kazandırıyor

Jaguar, elektrikli otomobili I-PACE'i yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni nesil teknolojilere ve geleceğe dönük bir tasarıma sahip, tamamen elektrikli bir otomobil olan I-PACE, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de satışa sunulmuş olacak.

Jaguar I-PACE Concept etkileyici ve farklı bir görünüme sahip. Aaerodinamik motor kapağı hava girişinin, kapı paneline gömülmüş kapı kollarının ve etkileyici hava kanallarının, elektrikli otomobilin menzilini en üst seviyeye çıkardığı açıklanıyor.

Jaguar I-PACE, teknolojisine vurgu yapan fütüristik bir iç mekana sahip. Lüks ve sportif kabininde yüzer merkezi konsol ve panoramik tavanı ile ferah bir ortam sunan otomobil, ayrıca kullanışlılığıyla da öne çıkıyor. Elektrikli otomobillerde içten yanmalı motor veya şanzıman tüneli için yer ayırmaya gerek olmadığı için, Jaguar I-PACE Concept'in iç tasarımı ve daha uzun aks aralığı, 5 yetişkin için üst düzeyde bir diz mesafesi, hacimli bir bagaj ve diğer önemli eşyalar için yenilikçi saklama çözümleri sağlıyor.

Jaguar I-PACE Concept, 700 Nm anlık tork ve 400 bg'lik gücüyle 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 4.4 saniyede ulaşıyor. İki elektrik motorunun güç verdiği Jaguar I-PACE Concept, her türlü yol koşulunda heyecan verici bir sürüş için yüksek performanslı dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. Gerçek bir Jaguar olarak lanse edilen I-PACE Concept, dört çeker sisteminin dengesi ve spor otomobil çevikliği ile güven veren, emisyonsuz bir sürüşe ilham kaynağı oluyor.