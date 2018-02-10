Hyundai’nin yeni SUV modeli Santa Fe

Hyundai, yeni SUV modeli Santa Fe’nin ilk resmi fotoğraflarını basınla paylaştı

Hyundai, D-SUV segmentinde yer alan Santa Fe modelinin yeni neslini önümüzdeki ay düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. Fuardan 1 ay önce ilk görselleri yayınlanan Santa Fe, güncel Hyundai modellerinden esintiler taşırken, markanın son tasarım dilinin bir üyesi olarak öne çıkıyor.

Yeni Santa Fe, ince tasarımlı farları ve Hyundai ailesinin yeni kimliği olan basamak tipi ızgarasıyla (Cascading Grille) oldukça modern bir görünüme sahip. Otomobilin dış tasarımı, atletik ve cesur çizgilerle şekillenirken, iç mekan ise kaliteli materyalleri, yatay ve ferah bir düzen ile birleştiriyor. 4770 mm uzunluğa ve 1.890 mm genişliğe sahip olan Santa Fe, yerini aldığı modele göre daha uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Artan dingil mesafesi sayesinde de iç mekanda daha fazla konfor ve genişlik elde edilmiş.

Hyundai Smart Sense teknolojisinin bir diğer parçası olan Santa Fe, ileri seviye aktif güvenlik paketiyle de dikkat çekiyor. Arka Çapraz Trafik Çarpışma Uyarısı özelliğine sahip olan otomobil, görünürlüğü düşük alanlarda diğer araçlara fazla yaklaşılması durumunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor aynı zamanda frenleri de otomatik olarak devreye sokuyor. Güvenlik Çıkış Yardımcısı ise trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları geçici olarak kilitliyor ve olası kazaları önlüyor.

Santa Fe'nin diğer detayları kısa Cenevre Otomobil Fuarı'nda ortaya çıkmış olacak.