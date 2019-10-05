Hyundai’nin en ateşli modeli: i30 N Project C

Standart i30 N’den 50 kilogram daha hafif ve yere 6 mm daha yakın olan 2019 Hyundai i30 N Project C sadece 600 adet üretilecek

Hyundai ailesinin en ateşli modellerinden birisi olan i30 N’in daha özel versiyonu üretildi. Standart i30 N’den 50 kilogram daha hafif ve yere 6 mm daha yakın olan bu aracın adı 2019 Hyundai i30 N Project C. Sadece 600 adet üretilecek hot hatch modelini gelin daha yakından tanıyalım.

2019 Hyundai i30 N Project C kalbindeki güç bakımından standart versiyondan farkı bulunmuyor. Yine 2.0 litre turbo benzinli motor bulunuyor. 275 ps 378 nm tork güce sahip bu aracın asıl farkı tasarımsal açıdan biraz daha sportif olması ve daha hafif yapıyla karşımıza çıkmasında yatıyor.

Hafiflik konusu ile farklara bakalım. 2019 Hyundai i30 N Project C modelinde CFRP malzeme yani karbon fiber ve polimerden üretilen kaputtan 7.2 kg tasarruf edilmiş. Karbon fiberden üretilmiş yan etekler de 499 gram, arka difüzör de 386 gram, öndeki Sabelt yarış koltuklarından ise 15 kg kazanılmış. Öte yandan 22 kilogramlık 19 inçlik OZ Racing jantlar da aracın hafifliği ve aerodinamisin de önemli rol oynamış.

Tasarımsal farklara da göz atalım. Mat gri rengi ile bu otomobilin body kiti standart i30 N’den farkını ortaya koyuyor. Ön ve arka tampon eki, yan etekler, siyah yan aynalar, tavan üstü spoiler ve arka difüzör bu kitin içeriğinde yer alıyor. 2019 Hyundai i30 N Project C yaşam alanına baktığımızda ise alcantara kumaşın kullanımı öne çıkıyor. İlk bakışta direksiyon simidi göze çarpıyor. Bunun yanı sıra koltuklarda da alcantara deri ile birlikte kullanılmış.