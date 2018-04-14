Focus model ailesinde bir ilk

Focus yeni nesliyle birlikte Active adında daha maceracı bir versiyona kavuştu

Londra'da gerçekleştirilen yeni Ford Focus tanıtımında, otomobilin Active adında yeni bir versiyonu da gün ışığına çıktı. Focus'un hatchback gövde tipi üzerine geliştirilen ve aktif yaşam tarzına sahip olan daha maceracı kullanıcıları hedefleyen bu otomobil, standart hatchback versiyondan 30 mm daha fazla olan zemin yüksekliği ve farklı tasarım detaylarıyla bir crossover kimliği sunuyor.

Tıpkı yeni Focus'un diğer versiyonları gibi önden çekişli aktarmaya sahip olan Focus Active, farklı tamponları, kontrast gümüş detayları, piyano siyahı çerçeveye sahip farklı ön ızgarası, siyah plastikten çamurluk dodikleri, siyah yan marşpiyeleri ve tavan raylarıyla crossover kimliğine uygun bir görünüm sunuyor. Bu versiyonun kabininde de daha sağlam ve dokulu yüzey uygulamaları tercih edilmiş.

Yeni Focus ailesinde sunulan tüm teknolojik donanımlara ve sürüş destek sistemlerine sahip olan Active'in motor gamı da oldukça zengin. En düşük hacimli motor seçeneği olan 1-litrelik EcoBoost ünite 85, 100 ve 125 beygir gücünde üç farklı versiyona sahip. 1.5 litrelik EcoBoost’ta ise 150 ve 182 beygirlik iki farklı seçenek sunuluyor. Focus’un yeni 8-ileri otomatik şanzımanı Active versiyonunda da alınabilmekte. Vites kolu yerine çevirmeli bir kumandası bulunan şanzıman 1.0 litre EcoBoost motorun 125 bg’lik versiyonunda, 150 bg’lik 1.5 litre EcoBoost ünitede, 120 bg’lik 1.5 litre EcoBlue dizel seçenekte ve 2.0 litre EcoBlue motor ile birlikte sunuluyor