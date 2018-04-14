banner107
Porsche'den blockchain teknolojisi
Porsche'den blockchain teknolojisi
15 0
Şiir Saklayan Çocuk
Şiir Saklayan Çocuk
11 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi
26 0
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
Park mı yaptı, yolun ortasına mı bıraktı?
60 0
12 0
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
122 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
16 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
29 0
banner82
banner147

Focus model ailesinde bir ilk

banner27

Focus yeni nesliyle birlikte Active adında daha maceracı bir versiyona kavuştu

Focus model ailesinde bir ilk
banner137

Londra'da gerçekleştirilen yeni Ford Focus tanıtımında, otomobilin Active adında yeni bir versiyonu da gün ışığına çıktı. Focus'un hatchback gövde tipi üzerine geliştirilen ve aktif yaşam tarzına sahip olan daha maceracı kullanıcıları hedefleyen bu otomobil, standart hatchback versiyondan 30 mm daha fazla olan zemin yüksekliği ve farklı tasarım detaylarıyla bir crossover kimliği sunuyor.

Tıpkı yeni Focus'un diğer versiyonları gibi önden çekişli aktarmaya sahip olan Focus Active, farklı tamponları, kontrast gümüş detayları, piyano siyahı çerçeveye sahip farklı ön ızgarası, siyah plastikten çamurluk dodikleri, siyah yan marşpiyeleri ve tavan raylarıyla crossover kimliğine uygun bir görünüm sunuyor. Bu versiyonun kabininde de daha sağlam ve dokulu yüzey uygulamaları tercih edilmiş.

Yeni Focus ailesinde sunulan tüm teknolojik donanımlara ve sürüş destek sistemlerine sahip olan Active'in motor gamı da oldukça zengin. En düşük hacimli motor seçeneği olan 1-litrelik EcoBoost ünite 85, 100 ve 125 beygir gücünde üç farklı versiyona sahip. 1.5 litrelik EcoBoost’ta ise 150 ve 182 beygirlik iki farklı seçenek sunuluyor. Focus’un yeni 8-ileri otomatik şanzımanı Active versiyonunda da alınabilmekte. Vites kolu yerine çevirmeli bir kumandası bulunan şanzıman 1.0 litre EcoBoost motorun 125 bg’lik versiyonunda, 150 bg’lik 1.5 litre EcoBoost ünitede, 120 bg’lik 1.5 litre EcoBlue dizel seçenekte ve 2.0 litre EcoBlue motor ile birlikte sunuluyor

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.