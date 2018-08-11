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Ferrari'nin üç modeline Red Dot tasarım ödülü

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Ferrari'nin Portofino, 812 Superfast ve FXX K EVO modelleri Red Dot ödülüne layık görüldü

Ferrari'nin üç modeline Red Dot tasarım ödülü
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Otomotiv endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkat çeken ‘Red Dot Tasarım Ödülleri’nin 2018 sonuçları açıklandı. Bu yıl Ferrari'nin Portofino modeli “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Ferrari böylece üst üste tam 4 kez ödül alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Almanya, Essen’deki Aalto Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törende, uluslararası jüri üyeleri “Etkileyici bir gelişimi benimseyen Ferrari Portofino heyecan verici bir tasarım dili ile insanları hayretler içinde bırakıyor. Açılır sert tavanın kullanılması ise bu otomobil için en iyi çözüm. Markanın asla vazgeçmediği zarafet bu araçta da malzeme ve işçilikte kaliteden hiç ödün verilmeyerek gözler önüne serilmiş. Ferrari Portofino, geleceğe ışık tutan özgün yaklaşımların mükemmel bir şekilde beden bulmuş halidir” yorumunda bulunarak Portofino için övgüler dizdi.

Öte yandan ‘fastback’ siluetiyle gözleri okşayan Ferrari 812 Superfast ve 2005 yılında devreye alınarak pistlerdeki araştırma-geliştirme çalışmalarına işaret eden XX programının öncüsü FXX K EVO da, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

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