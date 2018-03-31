En yeni modeller New York’ta tanıtılıyor

Bu yıl 118'incisi düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı dün başladı. 30 otomotiv firmasının 60'tan fazla yeni modelinin tanıtılacağı fuarda, yüzlerce otomobil 10 gün boyunca katılımcıların beğenisine sunuluyor

Otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan ve bu yıl 118'incisi düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı dün başladı.

Manhattan bölgesinin batısındaki Javits Center'da 30 Mart-8 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarın kapıları basın mensuplarına açıldı.

Dünyaca ünlü yaklaşık 30 otomotiv firmasının 60'tan fazla yeni modelinin tanıtılacağı fuarda, yüzlerce otomobil 10 gün boyunca katılımcıların beğenisine sunulacak.

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıktığı fuarda, bu sene elektrikli otomobillerin ve SUV araçların sayısında artış görülmesi dikkati çekti.

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