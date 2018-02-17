BMW X4’in ikinci nesli büyüleyecek

BMW, coupe formlu kompakt SUV modeli X4'ün ikinci neslini Cenevre'de sergileyecek

BMW model gamı yenilenmeye devam ediyor. Kısa süre önce X3 modelini yenileyen marka şimdi de yeni X4'ü yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni bir tasarıma, teknolojilere ve yeni boyutlara kavuşan ikinci nesil X4, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

Selefinden 81 mm daha uzun ve 37 mm daha geniş bir gövdeye sahip olan yeni X4'ün dingil mesafesinde de 54 mm'lik bir artış bulunuyor. Dingil mesafesindeki artış arka koltuktaki diz mesafesini de 27 mm arttırmış. Arka koltukların gerisinde ise 525 litrelik bir bagaj bulunuyor.

İlk neslin coupe formunu aynen koruyan X4, buna karşılık yeni boyutlarının da etkisiyle artık daha orantılı bir tasarım sunuyor. Full LED farlara, aktif hava girişlerine ve ince tasarımlı stoplara sahip olan otomobilin sportif görünüm açısından da eli yine oldukça güçlü. Büyüyen boyutlara rağmen önceki modelden 50 kg daha hafif bir gövdeye sahip olan yeni X4'ün ön:arka ağırlık dağılımı ise 50:50 olarak ayarlanmış.

X4'ün kabin tasarımı BMW'nin yeni nesil modellerinin iç mekan çizgilerine sahip. Önceki modele göre gösterge paneli biraz daha alçakta konumlandırılmış. Orta konsoldaki 10.25 inçlik bilgi-eğlence sistemi de yenilikler arasında. Sistemi sesli komutla ya da Gesture Control özelliği sayesinde parmak hareketleriyle kontrol etmek mümkün. Daha büyük olan head-up display, aktif hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı ve park yardımcısı, 360 derece kamera sistemi de X4'ün teknolojik yönüne vurgu yapan özellikler arasında.

Yeni X4'te sıralı 4 ve 6 silindirli turboşarjlı motorlar görev yapıyor. Benzinli ve dizel 2-litrelik dört silindirli motorlar, xDrive25d, xDrive30i ve xDrive30d seçeneklerinde sunulurken, M40i ve M40d adındaki M Performance versiyonlarında ise sıralı 6-silindirli üniteler görev yapıyor. Tüm motorlar 8-ileri otomatik şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunulacak. Güçleri 184 bg ile 360 bg arasında değişen motorların en güçlüsü olan 3-litrelik benzinli M40i ünitesi, X4'ü 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkarmayı başarıyor.