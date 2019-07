BMW'nin geleceği görücüye çıktı

BMW, gelecekteki mobilite çözümlerini tanıttığı etkinlikte Vision M NEXT konseptini lanse etti

BMW Group, iletişim planının bir parçası olarak hayata geçirdiği #NEXTGen etkinliğinde gelecek nesil mobilite çözümlerini tanıttı. 2023 yılında 25 elektrikli modeli yollarla buluşturmaya hazırlanan BMW, bu etkinlikte markanın geleceği hakkında fikir veren Vision M NEXT konseptini de tanıttı.

Öncüsü BMW i8’e benzer bir tasarıma sahip olan Vision M Next, BMW’nin spor otomobil DNA’sının geldiği son noktayı temsil ediyor. Tıpkı i8’de olduğu gibi hibrit motor ile donatılan Vision M NEXT, çift tonlu gövde rengi, karbon-kompozit detayları ve yukarı doğru açılan kapıları ile dikkat çekiyor. Vision M NEXT, arka cam detayı ve stop lambalarının içerisine gizlenmiş BMW logoları gibi detaylarla da BMW’nin spor otomobil tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen BMW M1’e de göndermelerde bulunuyor.

100 KM/S HIZA 3 SANİYEDE ULAŞIYOR

Şarj edilebilir hibrit olarak tasarlanan BMW Vision M NEXT, 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrikli motorları ile toplamda 600 bg güç üretiyor. Maksimum hızı 300 km/s olan BMW Vision M NEXT, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3 saniyede tamamlıyor. BMW Vision M NEXT 100 kilometrelik elektrikli sürüş modu ile şehir içerisinde sıfır emisyon ile yol alabiliyor. BMW Vision M NEXT hem ön farlarında hem de arka stop lambalarında Laser Wire teknolojisini kullanıyor. BMW Vision M NEXT ayrıca, Yüz tanıma özelliği sayesinde aracın tanımlı kullanıcısı yaklaştığında kapılarını otomatik olarak açıyor.