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BMW M2'ye simsiyah bir özel seri

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BMW’nin kompakt performans modeli M2'de 'Edition Black Shadow' seçeneği

BMW M2'ye simsiyah bir özel seri
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Sadece 2017 yılında 12 bin adet satılarak, BMW M ailesinin geçen yıl en fazla tercih edilen modeli olan M2, tamamen siyah renkte üretilecek yeni bir versiyona kavuştu. M2 için yakın zamanda yollara çıkacak Competition’dan önce tanıtılan bu versiyon Edition Black Shadow olarak adlandırılıyor ve sadece Metalik Sapphire Black renginde üretiliyor. Gövdeyle uyumlu olarak, otomobilin 19 inçlik jantları da mat siyah boyalı. Karbon görünümlü yan ayna kapakları, siyah krom egzoz çıkışları, karbon arka difüzör ve parlak siyah ızgara çerçeveleri ise bu manzarayı tamamlıyor. Tüm değişiklikleri kozmetik olan BMW M2 Coupe’nin motor kaputunun altındaki sıralı 6 silindirli turbo beslemeli motor ise 365 bg güç ve 465 Nm tork üretmeye devam ediyor.

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