“Best Cars Award” 2018’de BMW’ye çifte zafer

BMW için 2018 yılı “Best Cars Award” çifte zaferiyle başladı. Hem BMW 5 Serisi, hem de BMW X1 “auto, motor und sport” dergisinin en son okuyucu anketinde kendi sınıflarında zafer kazandı. “Üst Düzey Orta Seviye” kategorisinde birinciliği kazanan BMW 5 Serisi, geçen yılki başarısını devam ettirdi

BMW 5 Serisi ve BMW X1 “auto, motor und sport” dergisinin en son okuyucu anketinde kendi kategorilerinde zafer kazandı.

BMW için 2018 yılı “Best Cars Award” çifte zaferiyle başladı. Hem BMW 5 Serisi, hem de BMW X1 “auto, motor und sport” dergisinin en son okuyucu anketinde kendi sınıflarında zafer kazandı. “Üst Düzey Orta Seviye” kategorisinde birinciliği kazanan BMW 5 Serisi, geçen yılki başarısını devam ettirdi. Spor Aktivite Aracı BMW X1 “Kompakt SUV” sınıfında kendini kanıtladı. Üstelik altı BMW modeli daha, ilgili otomobil sınıflarında sahnede kendilerine yer buldu. Ödüller Stuttgart Uluslararası Kongre Merkezinde (ICS) gerçekleştirilen coşkulu bir gala eşliğinde takdim edildi.

“Best Cars Award” otomotiv sektörünün en prestijli ve geleneksel ödüllerinden biridir. Bu yıl “auto, motor und sport” dergisi okurları arasında gerçekleştirilen anketin 42’ncisi yapıldı. Oylamaya on bir otomobil kategorisinde 378 güncel model arasından seçim yapan 117.000 okuyucu katıldı.

Okuyucular, oyların yüzde 28,8’iyle BMW 5 Serisini “Üst Düzey Orta Seviye” sınıfında en gözde otomobil olarak seçti. Böylelikle otomobil “auto, motor und sport” dergisi tarafından sunulan “Best Cars Award” ödülü, “Auto Zeitung” dergisi tarafından verilen “Auto Trophy – World’s Best Cars” ve Birleşik Krallıkta “Yılın Otomobili”seçilmesiyle elde ettiği geçen yılki başarıyı devam ettirmiş oldu. Geçtiğimiz yıl BMW 5 Serisi olağanüstü tasarımı sayesinde “Red Dot Award” ve “iF Gold Award”, gelişmişağ bağlantısı teknolojisi ile de “Goldener Computer” unvanı dahil olmak üzere diğer tanınmış ödülleri kazanmıştı. BMW 5 Serisi aynı zamanda ortalamanın üzerindeki değer dengesiyle de “Value Champion 2017” unvanına layık görüldü.

“Best Cars Award” 2018’de kategorisinde kazandığı birincilikle BMW X1 de önceki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yine 2016 yılında “auto, motor und sport” dergisi okurları tarafından seçilmişti. Bu kez oyların yüzde 15,9’unu alarak “Kompakt SUV” kategorisinde birinciliği elde etti. Kompakt Spor Aktivite Aracı çok yönlülük, premium karakter ve markaya özgü dinamiklerinin yanı sıra rekabet ortamında eşi bulunmayan, yenilikçi ağ bağlantısı teknolojisiyle de puan kazandı.

BMW, “Best Cars Award” ödüllerindeki başarısının bir kısmını aynı zamanda diğer altı modelinin ilk üçe girerek elde ettiği dereceye borçlu. Tüm güncel modeller arasında genel klasmanda elektrikli BMW i otomobillerinin kazandığı olağanüstü dereceler de son derece dikkat çekici. Örneğin tamamen elektrikli BMW i3 (ortalama güç tüketimi: 13,6 – 13,1 kWh/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 0 gr/km) “Küçük Otomobil” kategorisinde 2’nci sırayı elde etti. BMW i8 Coupe plug-in hybrid modeli ise (ortalama yakıt tüketimi: 1,9 l/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 42 gr/km; ortalama güç tüketimi: 14,0 kWh/100 km) “Spor Otomobiller” kategorisinde üçüncülüğü kazandı.

BMW modellerinin elde ettiği derecelere genel bakış:

Üst Düzey Orta Seviye – Birincilik BMW 5 Serisi

Kompakt SUV’lar – Birincilik BMW X1

Küçük Otomobiller - İkincilik BMW i3

Kompakt Sınıfı – Üçüncülük BMW 2 Serisi Coupé

Orta seviye Sınıfı – Üçüncülük BMW 4 Serisi Gran Coupé

Spor Otomobiller – Üçüncülük BMW i8 Coupé

Büyük SUV’lar – Üçüncülük BMW X3

Van Modelleri – Üçüncülük BMW 2 Serisi Active Tourer/BMW 2 Serisi

Gran Tourer