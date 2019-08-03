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Audi'den coupe görünümlü yeni SUV

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Audi, yeni tanıttığı Q3 Sportback modeliyle coupe SUV gamındaki eksik bir parçayı daha tamamlıyor

Audi'den coupe görünümlü yeni SUV
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Coupe formlu Alman SUV'ları arasındaki rekabet yeni modellerle daha da kızışıyor. Bu sınıfta en büyük rakipleri BMW ve Mercedes-Benz kadar iddialı olamayan Audi, eksiklerini tamamlamak için kolları sıvamış gibi görünüyor. Bir süre önce Q8 modelini BMW X6 ve Mercedes-BENZ GLE Coupe'nin karşısına çıkaran marka, şimdi de Q3 Sportback ile daha makul bir seçenek yaratıyor.

Standart Q3'ten çok daha atletik bir görünüme sahip olan Q3 Sportback, yatık tasarlanan arka camı, geniş ön ızgarası ve kaslı çamurluklarıyla bu tür otomobillerden beklenen sportif tasarımı sunmayı başarıyor. Bu sportiflik kabinde ise yüksek teknolojiyle harmanlanmış. Q3 Sportback'in kabin tasarımı, markanın A7 Sportback ve Q8 gibi diğer yeni nesil modelleriyle benzerlikler gösteriyor. Köşeli ve sert hatların hakimiyetindeki ön konsol, Audi sanal kokpit olarak adlandırılan 12,3 inçlik göstergeye ve 10.1 inçlik bir multimedya sistemine ev sahipliği yapıyor. 

4.5 metrelik uzunluğa, 1.84 metrelik genişliğe ve 1.56 metrelik yüksekliğe sahip olan Q3 Sportback'in geniş bir kabin sunduğu açıklanıyor. Otomobilin eğimli bagaj kapağının gerisindeki hacim ise 530 litre olarak veriliyor.

Q3 Sportback Avrupa pazarına ilk etapta iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak. 2.0 TFSIbenzinli motor 230 bg güç üretirken, dizel versiyonda ise 150 bg gücünde 2.0 TDI ünite görev yapıyor. Motorlar S Tronic şanzımanla kombine edilmiş. Bunun yanında manuel şanzımana ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemine sahip bir versiyonun da yolda olduğu söyleniyor. 48V teknolojili mild hybrid versiyonların da yakın gelecekte model gamına ekleneceği belirtilmekte.

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