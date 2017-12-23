Alpine, 40 yıl sonra yeniden yollarda

1977 yılında üretimine son verilen Alpine A110 efsanesi, 2018 Yeni Alpine A110 olarak yeniden hayat buldu

Alpine A110 efsanesi yeniden hayat buldu. İlk olarak 1961 yılında üretilen ve Coupe otomobil dünyasına küçük hacimli motorlarıyla giriş yapan araç, 66 yılında berlinette, 1970 yılında ise 1600S adlı daha güçlü motorla (1.6 litre 138 ps) yollara çıkmıştı. 1977 yılında üretimine son verilen araç 2018 Yeni Alpine A110 olarak yeniden hayat buldu.

Alpine, Renault grup bünyesinde yer alan bir spor otomobil markası olarak hizmet veriyor. Fransızları yakından takip edenler bunu biliyordur. Zaten 2018 Yeni Alpine A110 modelinin fotoğraflarına baktığınızda iç görsellerde bunu göreceksiniz. Coupe sınıfta boy gösteren yeni nesil Alpine A110 modelinin detaylarına bakalım. Bu araç 4180 mm uzunluğa, 1798 mm genişliğe, 1252 mm yüksekliğe ve 2420 mm aks aralığına sahip olup sadece 1103 kilogram. Bu hafifliğine ek olarak Fransızlar 1.8 litrelik turbo benzinli motoru eklemiş ve 252 ps 248 beygir 320 nm tork güç almış. Sıkı durun! Bu araç arkadan itişli ve hafif kasanın sayesinde 0-100 km/s hızlanması sadece 4.5 saniye sürüyor. Çok iyi süre! Son hızda ise 250 km/s hıza ulaşan araç, 0-400 metre aralığını 12.7 saniye de tamamlıyor. Bu kadar hızlı olmasına karşın en iyi frenleme adına 4 pistonlu önde ve arkada 320 mm çaplı disk frenler kullanılmış.

YENİ ALPİNE A110 ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖZELLİKLERİ VE DONANIMLARI

2018 Alpine A110 modelinde 18 inçlik jantlar kullanılmış ve bu jantlara önde 205/40 R18, arkada ise 235/40 R18 ebatlı lastikler kullanılmış. Yaşam alanına geçtiğimizde ise alcantara ve deri kuımaş kombinli yarış koltukları, alüminyum pedal seti, vites kulakçıkları ve diğer trimler, 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, GPS tabanlı navigasyon sistemi, 4 hoparlörlü Focal ses sistemi, çift usb girişi, 300 km/s kadranlı dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, elektrikli park freni gibi özellikler öne çıkıyor. Ayrıca bu araçta önde 96 litre arkada ise 100 litrelik bagaj alanı sunulduğu bilgisini de dipnot olarak buraya ekleyelim.

Teknik verilere geçmeden aracın ne zaman çıkacağı ve fiyatı konusunda bilgi vereyim. Alpine A110 Premiere Edition adlı altında ilk seri 1955 adet olarak satışı yapılacak. Bu sayı, Alpine markasının kuruluş tarihini ifade ediyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu modelin Fransa da ki vergiler dahil fiyatı 58.500 euro.

2018 YENİ ALPİNE A110 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor: 1.8 litre 252 ps 320 nm tork (turbo benzinli)

Şanzıman: 7 ileri otomatik

Performans: 0-100 km/s: 4.5 saniye – Maksimum hız: 250 km/s

Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir Dışı / Ortalama / Co2: 8.2 / 5.0 / 6.1 / 138 g/km

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4180 mm / 1252 mm / 1798 mm

Yakıt Tankı: 45 litre

Boş Ağırlık: 1103 kg