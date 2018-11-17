2020 Yeni Kasa Toyota Corolla Sedan görücüye çıktı

Merakla beklenen 12. nesil 2020 Toyota Corolla Sedan sonunda lanse edildi. İlk olarak Amerika pazarı için detayları paylaşılan aracın birkaç teknik verisi ve donanımları gün yüzüne çıktı.

Yeni kasa Toyota Corolla Sedan, 2700 mm aks mesafesine sahip. Yani şuan ülkemizde satılan versiyon ile aynı değere sahip. Fakat uzunluk, yükseklik ve genişlik verileri henüz paylaşılmadı. Onlarda gün yüzüne çıktığı zaman aktaracağım. Şuan ABD pazarı için ilk bilgiler paylaşıldı. ABD’de 1.8 litre ve 2.0 litre atmosferik benzinli motor seçenekleri ile satışa sunulacak olan 2020 Corolla Sedan, daha geliştirilmiş süspansiyonlarla geliyor. Tabi ülkemize bu büyük hacimli motorlarla gelmeyecek. Güncel dizel ve benzinli motorlarla satışa sunulacaktır. Bunlara ek olarak CH-R modelinde sunulan 1.2 litre turbo benzinli üniteyi de görebiliriz.

Donanım kısmında geldiğimizde ise ABD pazarında SE ve XSE paketleriyle sunulan 2020 Toyota Corolla Sedan da 16, 17 ve 18 inçlik jantlar, 7 inçlik dijital gösterge paneli

Entune 3.0 alt yapısına sahip multimedya sistemi, donanıma göre 7 inç ve 8 inçlik dokunmatik multimedya ekran seçenekleri, çift usb girişi, 9 hoparlörlü 800 watt rms güce sahip JBL ses sistemi gibi özellikler sunulacak.

Ayrıca sürüş destek asistanları arasında adaptif hız sabitleme, şerit takip ve uyarı asistanı, otomatik uzun far özelliği, trafik tabelası algılama sistemi, kör nokta uyarı özelliği, Brake Hold özelliği yani otomatik vitesli araçlarda kırmızı ışıklarda beklerken gaz pedalını deaktif edip frene basmanızı ortadan kaldıran sistemde yeni kasa Toyota Corolla Sedan modelinde bulunuyor.

Şimdilik yeni kasa Corolla sedan hakkında aktaracaklarım bu kadar.