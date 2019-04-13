2020 yeni kasa Ford Escape görücüye çıktı

Beşinci nesil 2020 Ford Escape ABD pazarı için tanıtıldı. Kuga ile ortak platformda üretilen bu araç S, SE, SE Sport, SEL ve Titanium adlı 5 farklı donanım paketi ile gün yüzüne çıkan yeni kasa Escape‘i tanıyalım.

Ford Escape, 2001 yılında yollara çıkmıştı. Kompakt SUV sınıfında üretilen bu araç dünyanın farklı ülkeleri için üretildi. İlk nesil Mazda Tribute ve Mercury Mariner adıyla farklı pazarlarda değerlendirildi. Fakat üç aracın temeli de Ford’un CD2 platformuydu. 7 yıllık ilk serüvenden sonra 2008 yılında ikinci kasa üretildi. Aynı platform ve markalarla devam eden süreç 2013 yılında sonlandı ve MK3 Escape ya da diğer adıyla Kuga üretildi. 6 yıllık üretim sonrasında dördüncü nesil Ford Escape tanıtıldı.

2020 yeni kasa Ford Escape olarak lanse edilen bu araç Ford C2 platformunu paylaşacak ve üç farklı motor seçeneğiyle alınabilecek. Bu araç yeni kasa Kuga aynı payda da üretildiği için teknik verilerini ve donanımlarını tekrar yazmayacağım. Fakat bu araçta sunulacak başlıca motor seçeneklerini aktarayım:

Ayrıca 2.5 litrelik Atkinson benzinli motora entegre Hybrid ve Plug-in hybrid adlı iki farklı ünite de ABD pazarında sunulacak. 2020 yeni kasa Ford Escape Sonbahar da ABD’deki showroom’lardaki yerini alacak.