Zorlu yarışta kazananlar belirlendi

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara geçtiğimiz gün(27 Haziran 2020 Cumartesi günü) başladı. Sezonun ilk yarışı Baja formatında, Cyprus Offroad Attack yarışı oldu. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Tayf Ltd.’in destekleriyle organize edilen yarışta sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yaptı. Format gereği yarışçıara sadece sabah toplanacakları yer olan Geçitkale Kanizi petrol istasyonu ve saati verildi. Yapılan teknik kontrollerin ardından ekiplere organizasyon hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı ve ilk etabın başlangıç noktasına gidebilmeleri için koordinat verildi. İlk etaptan itibaren yarışçılara yol notlarının olduğu kitaplar verildi ve güvenliği alınmış etaplarda ralli kategorisi için zamana karşı hız limitsiz, raid kategorisi için ise verilen hız ortalaması ile sabit hız testi başladı. Ergenekon, Tirmen, Mallıdağ, Çamlıca ve Geçitkale köylerinin aralarında kalan arazide hazırlanan 2 etap birer kez düz, birer kez de ters geçilerek toplam 100 kilometrelik özel etap mesafesinde sıkı bir mücadele verildi. Sıcak havanın da etkilediği yarışta Baştaşlar Racing Team pilotları ilk iki sırayı almayı başardı. İlk sırada Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi, ikinci sırada ise Ahmet Baştaş- Doğa Koyuncu ikilisi finiş gördü. Üçüncü olarak podyuma çıkan ekip SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu. İkili ayrıca sınıf T2 birincisi oldu. Niyazi Bedel-Efe Özhakkı ikilisi Sınıf T3 üçüncüsü olurken Sınıf T2’de podyumu tamamlayan ekipler Göksel Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ve Bereket Bereketliğil-Ahmet Alasya ikilisi oldu. Toplamda 27 ekibin mücadelesine sahne olan yarışın Raid kategorisinde Hüdan Racing Team ekipleri damga vurdu. Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi birinci olurken onları takım arkadaşları Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi takip etti. Üçüncü olan ekip Mustafa Yemen-Rağıp Çıralı ikilisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde ödülleri, Kanizi Petrol direktörü Niyazi Kanizi, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Zühtü Cumalıgil, Yönetim Kurulu üyesi Cem Aytaç, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Dağçamur Offroad grubu başkanı Atilla Gören ve asbaşkanı Devrim Dedeoğlu takdim etti.
Ralli Kategorisi Dereceler:
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Sınıf
|
Araç
|
Derece
|
1
|
107
|
Baştaşlar Racing Team
|
Argun Çağıl
|
Ahmet Buzlukcuoğlu
|
T3
|
Land Rover Tomcat
|
1:54:24.6
|
2
|
111
|
Baştaşlar Racing Team
|
Ahmet Baştaş
|
Doğa Koyuncu
|
T3
|
Land Rover Tomcat
|
1:55:32.5
|
3
|
102
|
SRC Racing Team
|
Halim Kahveciler
|
Ramadan Uzun
|
T2
|
Nissan Patrol
|
1:57:15.1
|
4
|
104
|
Zubi Racing Team
|
Niyazi Bedel
|
Efe Özhakkı
|
T3
|
Land Rover Discovery
|
1:57:18.3
|
5
|
112
|
SRC Racing Team
|
Göksel Macila
|
Güner Şevketoğlu
|
T2
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
1:57:52.9
|
6
|
105
|
Zubi Racing Team
|
Zühtü Cumalıgil
|
Eraslan Ergün
|
T3
|
Nissan Patrol
|
2:02:12.0
|
7
|
101
|
Hüdan Racing Team
|
Musa Ersoy
|
Ramadan Kıral
|
T3
|
Land Rover Tomcat
|
2:02:23.6
|
8
|
110
|
SRC Racing Team
|
Bereket Bereketligil
|
Ahmet Alasya
|
T2
|
Mitsubishi Pajero
|
2:10:46.3
|
9
|
109
|
-
|
Hasan Reyhan K.
|
Muzaffer Yemen
|
T3
|
Mitsubishi Shoogun
|
2:19:34.2
|
10
|
106
|
SRC Racing Team
|
Sander Kahveciler
|
Eser Sulo
|
T3
|
Land Rover Tomcat
|
2:22:33.6
|
11
|
114
|
Baştaşlar Racing Team
|
Halil Erdoğuş
|
Ali Kofalı
|
T3
|
Land Rover Defender
|
3:41:09.7
|
12
|
108
|
Zubi Racing Team
|
Hakan Sezerli
|
Okan Ahçıoğulları
|
T3
|
Land Rover Tomcat
|
Finiş Göremedi
|
13
|
116
|
Baştaşlar Racing Team
|
Orhun Paralik
|
Serkan Bolçocuk
|
T2
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
Finiş Göremedi
|
14
|
115
|
-
|
Serhat Karaoğlan
|
Şeref Karaoğlan
|
T3
|
Land Rover Tomcat
|
Finiş Göremedi
|
15
|
113
|
-
|
Serkan Bolkaner
|
Ömer İlhan Sayar
|
T2
|
Mitsubishi Shoogun
|
Finiş Göremedi
|
16
|
103
|
Zubi Racing Team
|
Soyer Arseven
|
Hasan Reyhan B.
|
T3
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
Finiş Göremedi
Raid Kategorisi Dereceler:
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Sınıf
|
Araç
|
Derece
|
1
|
202
|
Hüdan Racing Team
|
Hüseyin Uğur Dinçler
|
Yakup Yücel
|
R1
|
Land Rover Discovery
|
0:00:43.0
|
2
|
201
|
Hüdan Racing Team
|
Mustafa Fırat Gümüş
|
Kader Hacıabitoğlu
|
R1
|
Mitsubishi Pajero
|
0:02:04.0
|
3
|
206
|
-
|
Mustafa Yemen
|
Rağıp Çıralı
|
R1
|
Suzuki Vitara
|
0:02:59.0
|
4
|
207
|
-
|
Atilla Gören
|
Mustafa Erdener
|
R1
|
Nissan Patrol
|
0:04:43.0
|
5
|
208
|
-
|
Devrim Dedeoğlu
|
Yücel Güneş
|
R1
|
Mitsubishi Pajero
|
0:06:05.0
|
6
|
211
|
Akkılıç Garaj
|
Yunus Türk
|
Umur Akdeniz
|
R1
|
Mitsubishi Pajero
|
0:11:13.0
|
7
|
204
|
Akkılıç Garaj
|
Mehmet Akkılıç
|
Rıdvan Bayraktaroğlu
|
R1
|
Mitsubishi Pajero
|
0:11:53.0
|
8
|
205
|
-
|
Gökhan Onurlu
|
İsmail Candan
|
R1
|
Jeep Wrangler
|
0:12:31.0
|
9
|
203
|
-
|
Üstün Dedeoğlu
|
Beraet Dedeoğlu
|
R1
|
Mitsubishi Pajero
|
0:20:41.0
|
10
|
210
|
Hüdan Racing Team
|
Sudi Alkan Yemen
|
Emre Lambasuyucu
|
R1
|
Land Rover Discovery 2
|
0:56:19.0
|
11
|
209
|
-
|
İbrahim Tüccaroğlu
|
Ayşe Yolum
|
R1
|
Mitsubishi Pajero
|
Finiş Göremedi