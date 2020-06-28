Zorlu yarışta kazananlar belirlendi

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, geçtiğimiz gün(27 Haziran 2020 Cumartesi)yapılan “Cyprus Offroad Attack 2020” yarışı ile başladı. Sıcak havada, zorlu etaplarda yapılan yarışın ralli kategorisinde birinci Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi olurken, Raid Kategorisinde Hüseyin Uğur Dinçler – Yakup Yücel ikilisi zafere ulaştı

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara geçtiğimiz gün(27 Haziran 2020 Cumartesi günü) başladı. Sezonun ilk yarışı Baja formatında, Cyprus Offroad Attack yarışı oldu. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Tayf Ltd.’in destekleriyle organize edilen yarışta sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yaptı. Format gereği yarışçıara sadece sabah toplanacakları yer olan Geçitkale Kanizi petrol istasyonu ve saati verildi. Yapılan teknik kontrollerin ardından ekiplere organizasyon hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı ve ilk etabın başlangıç noktasına gidebilmeleri için koordinat verildi. İlk etaptan itibaren yarışçılara yol notlarının olduğu kitaplar verildi ve güvenliği alınmış etaplarda ralli kategorisi için zamana karşı hız limitsiz, raid kategorisi için ise verilen hız ortalaması ile sabit hız testi başladı. Ergenekon, Tirmen, Mallıdağ, Çamlıca ve Geçitkale köylerinin aralarında kalan arazide hazırlanan 2 etap birer kez düz, birer kez de ters geçilerek toplam 100 kilometrelik özel etap mesafesinde sıkı bir mücadele verildi. Sıcak havanın da etkilediği yarışta Baştaşlar Racing Team pilotları ilk iki sırayı almayı başardı. İlk sırada Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi, ikinci sırada ise Ahmet Baştaş- Doğa Koyuncu ikilisi finiş gördü. Üçüncü olarak podyuma çıkan ekip SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu. İkili ayrıca sınıf T2 birincisi oldu. Niyazi Bedel-Efe Özhakkı ikilisi Sınıf T3 üçüncüsü olurken Sınıf T2’de podyumu tamamlayan ekipler Göksel Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ve Bereket Bereketliğil-Ahmet Alasya ikilisi oldu. Toplamda 27 ekibin mücadelesine sahne olan yarışın Raid kategorisinde Hüdan Racing Team ekipleri damga vurdu. Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi birinci olurken onları takım arkadaşları Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi takip etti. Üçüncü olan ekip Mustafa Yemen-Rağıp Çıralı ikilisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde ödülleri, Kanizi Petrol direktörü Niyazi Kanizi, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Zühtü Cumalıgil, Yönetim Kurulu üyesi Cem Aytaç, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Dağçamur Offroad grubu başkanı Atilla Gören ve asbaşkanı Devrim Dedeoğlu takdim etti.

Ralli Kategorisi Dereceler:

No. Takım Pilot Co-Pilot Sınıf Araç Derece 1 107 Baştaşlar Racing Team Argun Çağıl Ahmet Buzlukcuoğlu T3 Land Rover Tomcat 1:54:24.6 2 111 Baştaşlar Racing Team Ahmet Baştaş Doğa Koyuncu T3 Land Rover Tomcat 1:55:32.5 3 102 SRC Racing Team Halim Kahveciler Ramadan Uzun T2 Nissan Patrol 1:57:15.1 4 104 Zubi Racing Team Niyazi Bedel Efe Özhakkı T3 Land Rover Discovery 1:57:18.3 5 112 SRC Racing Team Göksel Macila Güner Şevketoğlu T2 Mitsubishi Pajero Evo 1:57:52.9 6 105 Zubi Racing Team Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün T3 Nissan Patrol 2:02:12.0 7 101 Hüdan Racing Team Musa Ersoy Ramadan Kıral T3 Land Rover Tomcat 2:02:23.6 8 110 SRC Racing Team Bereket Bereketligil Ahmet Alasya T2 Mitsubishi Pajero 2:10:46.3 9 109 - Hasan Reyhan K. Muzaffer Yemen T3 Mitsubishi Shoogun 2:19:34.2 10 106 SRC Racing Team Sander Kahveciler Eser Sulo T3 Land Rover Tomcat 2:22:33.6 11 114 Baştaşlar Racing Team Halil Erdoğuş Ali Kofalı T3 Land Rover Defender 3:41:09.7 12 108 Zubi Racing Team Hakan Sezerli Okan Ahçıoğulları T3 Land Rover Tomcat Finiş Göremedi 13 116 Baştaşlar Racing Team Orhun Paralik Serkan Bolçocuk T2 Mitsubishi Pajero Evo Finiş Göremedi 14 115 - Serhat Karaoğlan Şeref Karaoğlan T3 Land Rover Tomcat Finiş Göremedi 15 113 - Serkan Bolkaner Ömer İlhan Sayar T2 Mitsubishi Shoogun Finiş Göremedi 16 103 Zubi Racing Team Soyer Arseven Hasan Reyhan B. T3 Mitsubishi Pajero Evo Finiş Göremedi

Raid Kategorisi Dereceler: