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Zorlu yarışta kazananlar belirlendi

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Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, geçtiğimiz gün(27 Haziran 2020 Cumartesi)yapılan “Cyprus Offroad Attack 2020” yarışı ile başladı. Sıcak havada, zorlu etaplarda yapılan yarışın ralli kategorisinde birinci Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi olurken, Raid Kategorisinde Hüseyin Uğur Dinçler – Yakup Yücel ikilisi zafere ulaştı

Zorlu yarışta kazananlar belirlendi

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen yarışlara geçtiğimiz gün(27 Haziran 2020 Cumartesi günü) başladı. Sezonun ilk yarışı Baja formatında, Cyprus Offroad Attack yarışı oldu. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi ve Tayf Ltd.’in destekleriyle organize edilen yarışta sportif direktörlüğü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü yaptı. Format gereği yarışçıara sadece sabah toplanacakları yer olan Geçitkale Kanizi petrol istasyonu ve saati verildi. Yapılan teknik kontrollerin ardından ekiplere organizasyon hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı ve ilk etabın başlangıç noktasına gidebilmeleri için koordinat verildi. İlk etaptan itibaren yarışçılara yol notlarının olduğu kitaplar verildi ve güvenliği alınmış etaplarda ralli kategorisi için zamana karşı hız limitsiz, raid kategorisi için ise verilen hız ortalaması ile sabit hız testi başladı. Ergenekon, Tirmen, Mallıdağ, Çamlıca ve Geçitkale köylerinin aralarında kalan arazide hazırlanan 2 etap birer kez düz, birer kez de ters geçilerek toplam 100 kilometrelik özel etap mesafesinde sıkı bir mücadele verildi. Sıcak havanın da etkilediği yarışta Baştaşlar Racing Team pilotları ilk iki sırayı almayı başardı. İlk sırada Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi, ikinci sırada ise Ahmet Baştaş- Doğa Koyuncu ikilisi finiş gördü. Üçüncü olarak podyuma çıkan ekip SRC Racing Team’den Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu. İkili ayrıca sınıf T2 birincisi oldu. Niyazi Bedel-Efe Özhakkı ikilisi Sınıf T3 üçüncüsü olurken Sınıf T2’de podyumu tamamlayan ekipler Göksel Macila-Güner Şevketoğlu ikilisi ve Bereket Bereketliğil-Ahmet Alasya ikilisi oldu. Toplamda 27 ekibin mücadelesine sahne olan yarışın Raid kategorisinde Hüdan Racing Team ekipleri damga vurdu. Hüseyin  Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi birinci olurken onları takım arkadaşları Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi takip etti. Üçüncü olan ekip Mustafa Yemen-Rağıp Çıralı ikilisi oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde ödülleri, Kanizi Petrol direktörü Niyazi Kanizi, Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Zühtü Cumalıgil, Yönetim Kurulu üyesi Cem Aytaç, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Dağçamur Offroad grubu başkanı Atilla Gören ve asbaşkanı Devrim Dedeoğlu takdim etti.

Ralli Kategorisi Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Derece

1

107

Baştaşlar Racing Team

Argun Çağıl

Ahmet Buzlukcuoğlu

T3

Land Rover Tomcat

1:54:24.6

2

111

Baştaşlar Racing Team

Ahmet Baştaş

Doğa Koyuncu

T3

Land Rover Tomcat

1:55:32.5

3

102

SRC Racing Team

Halim Kahveciler

Ramadan Uzun

T2

Nissan Patrol

1:57:15.1

4

104

Zubi Racing Team

Niyazi Bedel

Efe Özhakkı

T3

Land Rover Discovery

1:57:18.3

5

112

SRC Racing Team

Göksel Macila

Güner Şevketoğlu

T2

Mitsubishi Pajero Evo

1:57:52.9

6

105

Zubi Racing Team

Zühtü Cumalıgil

Eraslan Ergün

T3

Nissan Patrol

2:02:12.0

7

101

Hüdan Racing Team

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

T3

Land Rover Tomcat

2:02:23.6

8

110

SRC Racing Team

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

T2

Mitsubishi Pajero

2:10:46.3

9

109

-

Hasan Reyhan K.

Muzaffer Yemen

T3

Mitsubishi Shoogun

2:19:34.2

10

106

SRC Racing Team

Sander Kahveciler

Eser Sulo

T3

Land Rover Tomcat

2:22:33.6

11

114

Baştaşlar Racing Team

Halil Erdoğuş

Ali Kofalı

T3

Land Rover Defender

3:41:09.7

12

108

Zubi Racing Team

Hakan Sezerli

Okan Ahçıoğulları

T3

Land Rover Tomcat

Finiş Göremedi

13

116

Baştaşlar Racing Team

Orhun Paralik

Serkan Bolçocuk

T2

Mitsubishi Pajero Evo

Finiş Göremedi

14

115

-

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

T3

Land Rover Tomcat

Finiş Göremedi

15

113

-

Serkan Bolkaner

Ömer İlhan Sayar

T2

Mitsubishi Shoogun

Finiş Göremedi

16

103

Zubi Racing Team

Soyer Arseven

Hasan Reyhan B.

T3

Mitsubishi Pajero Evo

Finiş Göremedi

Raid Kategorisi Dereceler:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Sınıf

Araç

Derece

1

202

Hüdan Racing Team

Hüseyin Uğur Dinçler

Yakup Yücel

R1

Land Rover Discovery

0:00:43.0

2

201

Hüdan Racing Team

Mustafa Fırat Gümüş

Kader Hacıabitoğlu

R1

Mitsubishi Pajero

0:02:04.0

3

206

-

Mustafa Yemen

Rağıp Çıralı

R1

Suzuki Vitara

0:02:59.0

4

207

-

Atilla Gören

Mustafa Erdener

R1

Nissan Patrol

0:04:43.0

5

208

-

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

R1

Mitsubishi Pajero

0:06:05.0

6

211

Akkılıç Garaj

Yunus Türk

Umur Akdeniz

R1

Mitsubishi Pajero

0:11:13.0

7

204

Akkılıç Garaj

Mehmet Akkılıç

Rıdvan Bayraktaroğlu

R1

Mitsubishi Pajero

0:11:53.0

8

205

-

Gökhan Onurlu

İsmail Candan

R1

Jeep Wrangler

0:12:31.0

9

203

-

Üstün Dedeoğlu

Beraet Dedeoğlu

R1

Mitsubishi Pajero

0:20:41.0

10

210

Hüdan Racing Team

Sudi Alkan Yemen

Emre Lambasuyucu

R1

Land Rover Discovery 2

0:56:19.0

11

209

-

İbrahim Tüccaroğlu

Ayşe Yolum

R1

Mitsubishi Pajero

Finiş Göremedi
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