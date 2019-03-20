Yolların rengi “Siyah Plakalılar”

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yeni sezonun faaliyet programını oluştururken, 11 farklı organizasyona imza atacak. Derneğin bu yılki sloganı klasiklere özel olan ‘Siyah Plakalılar” olacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), yeni sezonun faaliyet programını oluşturdu. 14’üncü sezonda 11 farklı organizasyona imza atacak olan derneğin bu yılki sloganı klasiklere özel olan ‘Siyah Plakalılar” olacak. 2019 faaliyet programı, 24 Mart Pazar günü “Tekerlekler Cirilensin” etkinliğiyle başlıyor. Pekur Ltd. sponsorluğunda düzenlenecek gezi, Mağusa’da olacak. KTKOD Yönetim Kurulu, yeni sezon faaliyet programını dün Lefkoşa Eziç Restoran’da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıya, faaliyetlere sponsor olan firmaların yöneticileri ve temsilcileri de katıldı.

ALİUSTA: HEDEFİMİZ 2018 REKORLARIMIZI KIRMAK

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2006 yılında başlayan ve kesintisiz devam eden “Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nın 14’üncü sezonunun Mart ayındaki gezi faaliyetiyle başlayacağını söyledi. Aliusta, kullanımı sadece klasik araçlara özgü olan ‘siyah plaka’ ayrıcalığını bu yıl slogan olarak kullandıklarına dikkat çekti.

Hedeflerinin 2018 yılında elde edilen başarıların ve kırılan rekorların üstüne çıkmak olduğuna vurgu yapan Aliusta, şampiyonaya puan verecek 11 etkinliğin birbirinden farklı ve renkli geçeceğinin garantisini verdi. Aliusta, her bir faaliyet için ayrı ayrı programlar ve organizasyonlar hazırladıklarını belirterek hepsini özel kıldıklarını, hedeflerinin de toplam ‘bin’ klasik araç katılımıyla tüm sezon faaliyetlerini tamamlamak olduğunu söyledi. Aliusta, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Royalton Group’la 2018 yılında başlayan işbirliğinin bu sezon da devam edeceğini ifade ederek 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası adı altında yapılacak faaliyetlerin ardından sezonun tamamlanacağını belirtti.

Her yıl olduğu gibi 2019 sezonunda da sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklarını belirten Aliusta, gençlere sahip çıkacak, sosyal anlamda gelişmelerine katkı sağlayacak projeleri olacağını söyledi.

KTKOD 2019 yılı 14’üncü sezon faaliyet programı şöyle:

24 Mart Pazar Pekur Ltd sponsorluğunda “9.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi & Sergisi”

21 Nisan Pazar Duravit & Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi

4 Mayıs Cumartesi Vodafone Telsim 10. Klasik Otomobil Sergisi

26 Mayıs Pazar-27 Mayıs Pazartesi Yakın Doğu 6. Klasik Otomobil Rallisi

28 Haziran Cuma Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası 1. ayak yarışı

13 Temmuz Cumartesi LTB-İSGÜM “Lefgoşa’nın Hazineleri” Hazine Avcılığı

4 Ağustos Pazar 2. Rock Oil Şeher’de Gece Klasik Otomobil Rallisi (Yusuf Tosun anısına)

31 Ağustos Cumartesi Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası 2.ayak yarışı 22 Eylül Pazar Royalton Klasik Otomobil Rallisi (Remzi Ulubatlı anısına)

5 Ekim Cumartesi Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası 3. ayak final yarışı 26-27-28 Ekim Klasik Otomobil Rallisi – Final